بريطانيا: تضرر المصنعين جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)



لندن 2 شباط (بترا)- قال المصنعون في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، إن سلاسل التوريد الخاصة بهم تدهورت للمرة الأولى منذ عام، جراء الاضطراب التجاري الأوسع الناجم عن الهجمات التي نفذها الحوثيون في البحر الاحمر ما أدى إلى ارتفاع التكاليف و تأخير عمليات التسليم.

وذكرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، أن مؤشر أوقات تسليم الموردين، وهو جزء من مسح مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) انخفض إلى أقل من 50 نقطة في كلا الاقتصادين في كانون الثاني الماضي، مما يعكس أن غالبية الشركات أبلغت عن إطالة أوقات التسليم حتى تصل الإمدادات إلى مصانعهم، بعد أن أدت هجمات الحوثيين إلى إعادة توجيه شحنات المواد الخام والمكونات والسلع الأخرى بعيدا عن قناة السويس.

--(بترا)

رش/م ق/أس

02/02/2024 11:00:02