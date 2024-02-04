بريطانيا: تضرر المصنعين جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 2 شباط (بترا)- قال المصنعون في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، إن سلاسل التوريد الخاصة بهم تدهورت للمرة الأولى منذ عام، جراء الاضطراب التجاري الأوسع الناجم عن الهجمات التي نفذها الحوثيون في البحر الاحمر ما أدى إلى ارتفاع التكاليف و تأخير عمليات التسليم.
وذكرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، أن مؤشر أوقات تسليم الموردين، وهو جزء من مسح مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) انخفض إلى أقل من 50 نقطة في كلا الاقتصادين في كانون الثاني الماضي، مما يعكس أن غالبية الشركات أبلغت عن إطالة أوقات التسليم حتى تصل الإمدادات إلى مصانعهم، بعد أن أدت هجمات الحوثيين إلى إعادة توجيه شحنات المواد الخام والمكونات والسلع الأخرى بعيدا عن قناة السويس.
--(بترا)
رش/م ق/أس
02/02/2024 11:00:02
MENAFN04022024000117011021ID1107807379
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.