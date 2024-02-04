Sunday, 04 February 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 بحريق ضخم في العاصمة الكينية

2/4/2024 7:12:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 200 شخص في حصيلة مرشحة للإرتفاع، إثر اندلاع حريق ضخم بسبب انفجار شاحنة محملة بالغاز صباح اليوم الجمعة في العاصمة الكينية.
وقال المتحدث باسم الحكومة إسحاق موورا، إن "شاحنة مجهولة الرقم ومحملة بالغاز انفجرت مما أدى إلى اشتعال كرة نارية ضخمة. وتسببت أسطوانة غاز طارت بفعل الضغط نحو شركة أورينتال جوداون، بتدمير مستودع للملابس والمنسوجات".
وقال الصليب الأحمر الكيني على حسابه على موقع (إكس) الجمعة، إن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصاً إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيراً إلى أن 27 شخصا تم علاجهم في موقع الحادث.
وأكدت السلطات الكينية السيطرة على الحريق فيما تعرضت المباني لأضرار بالغة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
02/02/2024 10:55:11

MENAFN04022024000117011021ID1107807378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث