مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 بحريق ضخم في العاصمة الكينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 شباط (بترا)- لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 200 شخص في حصيلة مرشحة للإرتفاع، إثر اندلاع حريق ضخم بسبب انفجار شاحنة محملة بالغاز صباح اليوم الجمعة في العاصمة الكينية.
وقال المتحدث باسم الحكومة إسحاق موورا، إن "شاحنة مجهولة الرقم ومحملة بالغاز انفجرت مما أدى إلى اشتعال كرة نارية ضخمة. وتسببت أسطوانة غاز طارت بفعل الضغط نحو شركة أورينتال جوداون، بتدمير مستودع للملابس والمنسوجات".
وقال الصليب الأحمر الكيني على حسابه على موقع (إكس) الجمعة، إن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصاً إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيراً إلى أن 27 شخصا تم علاجهم في موقع الحادث.
وأكدت السلطات الكينية السيطرة على الحريق فيما تعرضت المباني لأضرار بالغة.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
02/02/2024 10:55:11
MENAFN04022024000117011021ID1107807378
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