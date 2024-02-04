أسهم آسيا ترتفع بعد انتعاش عمالقة التكنولوجيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 شباط (بترا)- ارتفعت الأسهم الآسيوية مع استمرار انتعاش الأسهم الأميركية حتى في تداولات ما بعد إغلاق السوق، عقب مجموعة من النتائج الجيدة من عمالقة التكنولوجيا.
ارتفعت الأسهم اليابانية والأسترالية والكورية الجنوبية، مع افتتاح المؤشرات الرئيسية لهونغ كونغ والبر الرئيسي للصين أيضاً بشكل إيجابي. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في وقت مبكر في آسيا بعد أن ارتفع مؤشر "إس آند بي 500"، ومؤشر "ناسداك100" التكنولوجي بأكثر من 1 بالمئة أمس الخميس، وفقا لموقع بلومبرغ الإقتصادي.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
02/02/2024 10:04:05
MENAFN04022024000117011021ID1107807377
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