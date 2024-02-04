أسهم آسيا ترتفع بعد انتعاش عمالقة التكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- ارتفعت الأسهم الآسيوية مع استمرار انتعاش الأسهم الأميركية حتى في تداولات ما بعد إغلاق السوق، عقب مجموعة من النتائج الجيدة من عمالقة التكنولوجيا.

ارتفعت الأسهم اليابانية والأسترالية والكورية الجنوبية، مع افتتاح المؤشرات الرئيسية لهونغ كونغ والبر الرئيسي للصين أيضاً بشكل إيجابي. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في وقت مبكر في آسيا بعد أن ارتفع مؤشر "إس آند بي 500"، ومؤشر "ناسداك100" التكنولوجي بأكثر من 1 بالمئة أمس الخميس، وفقا لموقع بلومبرغ الإقتصادي.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

02/02/2024 10:04:05