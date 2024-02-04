Sunday, 04 February 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسهم آسيا ترتفع بعد انتعاش عمالقة التكنولوجيا

2/4/2024 7:12:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- ارتفعت الأسهم الآسيوية مع استمرار انتعاش الأسهم الأميركية حتى في تداولات ما بعد إغلاق السوق، عقب مجموعة من النتائج الجيدة من عمالقة التكنولوجيا.
ارتفعت الأسهم اليابانية والأسترالية والكورية الجنوبية، مع افتتاح المؤشرات الرئيسية لهونغ كونغ والبر الرئيسي للصين أيضاً بشكل إيجابي. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في وقت مبكر في آسيا بعد أن ارتفع مؤشر "إس آند بي 500"، ومؤشر "ناسداك100" التكنولوجي بأكثر من 1 بالمئة أمس الخميس، وفقا لموقع بلومبرغ الإقتصادي.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
02/02/2024 10:04:05

MENAFN04022024000117011021ID1107807377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث