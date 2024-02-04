14 مليار دولار أرتفاع أرباح ميتا في الربع الأخير لعام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 2 شباط (بترا)- أعلنت شركة "ميتا" المالك لشركتي، "فيسبوك وإنستغرام"، عن تحقيق أرباح بلغت 14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين، بحسب واشنطن تايمز .
وقال عملاق التكنولوجيا الذي يملك فيسبوك وإنستغرام، إن الإيرادات ارتفعت إلى 40,1 مليار دولار في هذا الربع، حيث استخدم نحو 3,1 مليار شخص الشبكة الاجتماعية شهريا.
وأضاف رئيس "ميتا" مارك زاكربرغ في تقرير الأرباح إن "الربع (الأخير) كان جيدا مع استمرار مجتمعنا وأعمالنا في النمو". وارتفع سهم "ميتا" أكثر من 12% ليبلغ 445 دولارا في تداولات ما بعد الإغلاق .
وتأسس فيسبوك قبل 20 عاما بوصفه موقعا اجتماعيا بسيطا، قبل أن يصبح عملاقا يواصل النمو رغم تحول المستخدمين الصغار عنه.
وغير فيسبوك اسم شركته الأم إلى "ميتا" أواخر عام 2021 استنادا إلى رؤية زاكربرغ المتمثلة في أن العوالم الافتراضية "ميتافيرس" ستكون منصة الحوسبة الرئيسية في المستقبل.
--(بترا)
ب خ/أس
02/02/2024 09:18:44
MENAFN04022024000117011021ID1107807375
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