Sunday, 04 February 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


14 مليار دولار أرتفاع أرباح ميتا في الربع الأخير لعام 2023

2/4/2024 7:12:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 2 شباط (بترا)- أعلنت شركة "ميتا" المالك لشركتي، "فيسبوك وإنستغرام"، عن تحقيق أرباح بلغت 14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين، بحسب واشنطن تايمز .
وقال عملاق التكنولوجيا الذي يملك فيسبوك وإنستغرام، إن الإيرادات ارتفعت إلى 40,1 مليار دولار في هذا الربع، حيث استخدم نحو 3,1 مليار شخص الشبكة الاجتماعية شهريا.
وأضاف رئيس "ميتا" مارك زاكربرغ في تقرير الأرباح إن "الربع (الأخير) كان جيدا مع استمرار مجتمعنا وأعمالنا في النمو". وارتفع سهم "ميتا" أكثر من 12% ليبلغ 445 دولارا في تداولات ما بعد الإغلاق .
وتأسس فيسبوك قبل 20 عاما بوصفه موقعا اجتماعيا بسيطا، قبل أن يصبح عملاقا يواصل النمو رغم تحول المستخدمين الصغار عنه.
وغير فيسبوك اسم شركته الأم إلى "ميتا" أواخر عام 2021 استنادا إلى رؤية زاكربرغ المتمثلة في أن العوالم الافتراضية "ميتافيرس" ستكون منصة الحوسبة الرئيسية في المستقبل.
--(بترا)
ب خ/أس
02/02/2024 09:18:44

MENAFN04022024000117011021ID1107807375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث