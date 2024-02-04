14 مليار دولار أرتفاع أرباح ميتا في الربع الأخير لعام 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 2 شباط (بترا)- أعلنت شركة "ميتا" المالك لشركتي، "فيسبوك وإنستغرام"، عن تحقيق أرباح بلغت 14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين، بحسب واشنطن تايمز .

وقال عملاق التكنولوجيا الذي يملك فيسبوك وإنستغرام، إن الإيرادات ارتفعت إلى 40,1 مليار دولار في هذا الربع، حيث استخدم نحو 3,1 مليار شخص الشبكة الاجتماعية شهريا.

وأضاف رئيس "ميتا" مارك زاكربرغ في تقرير الأرباح إن "الربع (الأخير) كان جيدا مع استمرار مجتمعنا وأعمالنا في النمو". وارتفع سهم "ميتا" أكثر من 12% ليبلغ 445 دولارا في تداولات ما بعد الإغلاق .

وتأسس فيسبوك قبل 20 عاما بوصفه موقعا اجتماعيا بسيطا، قبل أن يصبح عملاقا يواصل النمو رغم تحول المستخدمين الصغار عنه.

وغير فيسبوك اسم شركته الأم إلى "ميتا" أواخر عام 2021 استنادا إلى رؤية زاكربرغ المتمثلة في أن العوالم الافتراضية "ميتافيرس" ستكون منصة الحوسبة الرئيسية في المستقبل.

--(بترا)

ب خ/أس

02/02/2024 09:18:44