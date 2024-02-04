Sunday, 04 February 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة توافق على بيع الهند طائرات مسيرة متطورة بقيمة 4 مليارات دولار

2/4/2024 7:12:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


واشنطن 2 شباط (بترا)- وافقت الولايات المتحدة الخميس، على صفقة بيع طائرات مسيرة متطورة للهند بقيمة 4 مليارات دولار، ما يعزز من القدرات العسكرية لنيودلهي التي يزداد تعاونها مع الشريك الأميركي وسط توتر حدودي متصاعد مع الصين، بحسب واشنطن تايمز .
وتمثل هذه الصفقة منعطفا هاما للهند التي اعتمدت تاريخيا على شراء الأسلحة الروسية قبل أن تتأثر بالعقوبات المفروضة على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا. وناقش مسؤولون هنود صفقة الطائرات خلال زيارة دولة قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي العام الماضي إلى واشنطن بدعوة من الرئيس جو بايدن في أعقاب مناوشات عسكرية للهند مع الصين وباكستان.
وبعد مباحثات استمرت عدة أشهر، أعلنت الخارجية الأميركية أنها أبلغت الكونغرس بشأن الصفقة التي تشمل 31 طائرة من طراز "31 أم كيو-9 بي سكاي غارديانز" الأكثر تقدما بين مسيرات "بريداتور" التي تصنعها شركة "جنرال أتوميكس".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "الصفقة المقترحة ستحسن من قدرات الهند في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تفعيل دوريات المراقبة والاستطلاع بالطائرات المسيرة في الممرات البحرية للعمليات".
--(بترا)
ب خ/أس
02/02/2024 09:14:22

MENAFN04022024000117011021ID1107807374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث