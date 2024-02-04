الولايات المتحدة توافق على بيع الهند طائرات مسيرة متطورة بقيمة 4 مليارات دولار

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 2 شباط (بترا)- وافقت الولايات المتحدة الخميس، على صفقة بيع طائرات مسيرة متطورة للهند بقيمة 4 مليارات دولار، ما يعزز من القدرات العسكرية لنيودلهي التي يزداد تعاونها مع الشريك الأميركي وسط توتر حدودي متصاعد مع الصين، بحسب واشنطن تايمز .

وتمثل هذه الصفقة منعطفا هاما للهند التي اعتمدت تاريخيا على شراء الأسلحة الروسية قبل أن تتأثر بالعقوبات المفروضة على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا. وناقش مسؤولون هنود صفقة الطائرات خلال زيارة دولة قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي العام الماضي إلى واشنطن بدعوة من الرئيس جو بايدن في أعقاب مناوشات عسكرية للهند مع الصين وباكستان.

وبعد مباحثات استمرت عدة أشهر، أعلنت الخارجية الأميركية أنها أبلغت الكونغرس بشأن الصفقة التي تشمل 31 طائرة من طراز "31 أم كيو-9 بي سكاي غارديانز" الأكثر تقدما بين مسيرات "بريداتور" التي تصنعها شركة "جنرال أتوميكس".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "الصفقة المقترحة ستحسن من قدرات الهند في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تفعيل دوريات المراقبة والاستطلاع بالطائرات المسيرة في الممرات البحرية للعمليات".

--(بترا)

ب خ/أس

02/02/2024 09:14:22