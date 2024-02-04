الولايات المتحدة توافق على بيع الهند طائرات مسيرة متطورة بقيمة 4 مليارات دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 2 شباط (بترا)- وافقت الولايات المتحدة الخميس، على صفقة بيع طائرات مسيرة متطورة للهند بقيمة 4 مليارات دولار، ما يعزز من القدرات العسكرية لنيودلهي التي يزداد تعاونها مع الشريك الأميركي وسط توتر حدودي متصاعد مع الصين، بحسب واشنطن تايمز .
وتمثل هذه الصفقة منعطفا هاما للهند التي اعتمدت تاريخيا على شراء الأسلحة الروسية قبل أن تتأثر بالعقوبات المفروضة على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا. وناقش مسؤولون هنود صفقة الطائرات خلال زيارة دولة قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي العام الماضي إلى واشنطن بدعوة من الرئيس جو بايدن في أعقاب مناوشات عسكرية للهند مع الصين وباكستان.
وبعد مباحثات استمرت عدة أشهر، أعلنت الخارجية الأميركية أنها أبلغت الكونغرس بشأن الصفقة التي تشمل 31 طائرة من طراز "31 أم كيو-9 بي سكاي غارديانز" الأكثر تقدما بين مسيرات "بريداتور" التي تصنعها شركة "جنرال أتوميكس".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "الصفقة المقترحة ستحسن من قدرات الهند في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تفعيل دوريات المراقبة والاستطلاع بالطائرات المسيرة في الممرات البحرية للعمليات".
--(بترا)
ب خ/أس
02/02/2024 09:14:22
MENAFN04022024000117011021ID1107807374
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