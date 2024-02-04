Sunday, 04 February 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية

2/4/2024 7:12:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما قررت أوبك+ الإبقاء على سياستها الحالية للإنتاج دون تغيير، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 بالمئة إلى 79.10 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة مسجلة 74.15 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط تراجعت عند تسوية تعاملات أمس الخميس، بفعل تقارير صحفية أفادت بأن هناك تطورات إيجابية على مستوى وقف إطلاق النيران في غزة.
لكن الأسعار تلقت دفعة أيضا من قرار أوبك+ بمواصلة سياسة الإنتاج الحالية، وفقا للتوقعات، والتي تشمل خفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
02/02/2024 09:13:50

MENAFN04022024000117011021ID1107807373

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث