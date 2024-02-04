أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما قررت أوبك+ الإبقاء على سياستها الحالية للإنتاج دون تغيير، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5 بالمئة إلى 79.10 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة مسجلة 74.15 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط تراجعت عند تسوية تعاملات أمس الخميس، بفعل تقارير صحفية أفادت بأن هناك تطورات إيجابية على مستوى وقف إطلاق النيران في غزة.

لكن الأسعار تلقت دفعة أيضا من قرار أوبك+ بمواصلة سياسة الإنتاج الحالية، وفقا للتوقعات، والتي تشمل خفض الإنتاج 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

02/02/2024 09:13:50