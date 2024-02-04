الذهب يرتفع ويقترب من أعلى مستوياته خلال شهر واحد

الذهب يرتفع ويقترب من أعلى مستوياته خلال شهر واحد
التاريخ
2/4/2024 7:12:09 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 شباط (بترا)- ارتفع السعر الفوري للذهب 0.9 بالمئة إلى 2054.89 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ الثالث من كانون الثاني الماضي.
وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة مرتفعة 0.2 بالمئة إلى 2071.1 دولارا، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الجمعة.
أما بالنسبة إلى المعادن الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 23.18 دولارا للأونصة، في حين خسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 912.60 دولارا وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 963.09 دولارا.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
02/02/2024 09:12:04
MENAFN04022024000117011021ID1107807372
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