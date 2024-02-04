ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
2/4/2024 7:12:08 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 2 شباط (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، على الرغم من التداول المتقلب بين الثقة المتزايدة بشأن الاقتصاد الأميركي واستمرار الحذر تجاه السياسة النقدية للبنك المركزي لبقية العام الحالي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس 369 نقطة ليصل إلى 38519 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 197 نقطة ليصل إلى 15361 نقاط.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 60 نقطة ليصل إلى 4906 نقطة.
-- (بترا)
م د/أس
02/02/2024 08:22:54
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