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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

2/4/2024 7:12:08 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 2 شباط (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، على الرغم من التداول المتقلب بين الثقة المتزايدة بشأن الاقتصاد الأميركي واستمرار الحذر تجاه السياسة النقدية للبنك المركزي لبقية العام الحالي.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس 369 نقطة ليصل إلى 38519 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 197 نقطة ليصل إلى 15361 نقاط.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 60 نقطة ليصل إلى 4906 نقطة.
-- (بترا)
م د/أس
02/02/2024 08:22:54

MENAFN04022024000117011021ID1107807371

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