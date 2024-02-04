رئيس مجلس الأمن الدولي: غزة ستظل محور اهتمام المجلس طيلة الشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 2 شباط (بترا)- قالت رئيس المجلس الدولي لشهر شباط، سفيرة غويانا لدى الأمم المتحدة، كارولين رودريغيز - بيركيت، إن غزة ستظل محور الاهتمام الأول لمجلس الأمن طيلة شهر شباط.

وأضافت السفيرة كارولين، في مؤتمر صحفي بالمقر يوم أمس، أن المجلس سيعقد أيضا اجتماعات بشأن الأوضاع في أوكرانيا وميانمار .

وأشارت إلى إن المجلس سينظم مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى لدراسة العلاقة الديناميكية بين تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والصراعات في سياق صون السلام والأمن الدوليين، حيث سيرأس الاجتماع، المقرر عقده في 13 شباط، رئيس دولة غويانا، محمد عرفان علي.

وأضافت أنه سيكون هناك 16 اجتماعا، بما في ذلك بعثات الأمم المتحدة في العراق والصومال وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا واليمن وأفغانستان، فيما ستكون جلسة مجلس الأمن الشهرية، بشأن فلسطين في 22 شباط.

--(بترا)

م د/أس

02/02/2024 08:19:53