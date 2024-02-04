أجواء باردة جدا وماطرة بمختلف المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 شباط (بترا)- تبقى الأجواء اليوم الجمعةK باردة جدا وغائمة وماطرة في أغلب المناطق خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد احيانا وتساقط البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

كما يتوقع لفترات محدودة هطول زخات من الثلج تكون أحيانا ممزوجة بالمطر فوق المرتفعات الجبلية العالية قد تتراكم بشكل محدود فوق المرتفعات الجنوبية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعه تخف سرعتها مع ساعات الليل.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا وزخات من الثلج.

ويطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ضبابية باردة في أغلب المناطق، كما يتوقع زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء الاثنين، باردة مع فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 2، وفي المرتفعات الشمالية 5 - 3، وفي مرتفعات الشراة 5 - 1، وفي مناطق البادية 11 - 3، وفي مناطق السهول 10 - 4، وفي الأغوار الشمالية 17 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 19 - 11، وفي البحر الميت 19 - 10، وفي خليج العقبة 20 - 11 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/أس

02/02/2024 07:46:47