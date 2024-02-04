ضربات أميركية بريطانية تستهدف عشرات الأهداف في اليمن

ضربات أميركية بريطانية تستهدف عشرات الأهداف في اليمن
التاريخ
2/4/2024 7:12:00 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 4 شباط (بترا)- أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن قصف عشرات الأهداف في اليمن مساء أمس؛ ردا على هجمات ضد سفن في البحر الأحمر.
وبحسب واشنطن تايمز، تأتي الغارات المشتركة في اليمن غداة سلسلة ضربات أميركية أحادية ضد أهداف في العراق وسوريا؛ ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي.
وأصابت الضربات 36 هدفا في 13 موقعا في اليمن؛ ردا على هجمات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر، وفق ما جاء في بيان للولايات المتحدة وبريطانيا.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
04/02/2024 06:29:36
MENAFN04022024000117011021ID1107807363
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