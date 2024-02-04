ضربات أميركية بريطانية تستهدف عشرات الأهداف في اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 4 شباط (بترا)- أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن قصف عشرات الأهداف في اليمن مساء أمس؛ ردا على هجمات ضد سفن في البحر الأحمر.

وبحسب واشنطن تايمز، تأتي الغارات المشتركة في اليمن غداة سلسلة ضربات أميركية أحادية ضد أهداف في العراق وسوريا؛ ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي.

وأصابت الضربات 36 هدفا في 13 موقعا في اليمن؛ ردا على هجمات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر، وفق ما جاء في بيان للولايات المتحدة وبريطانيا.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

04/02/2024 06:29:36

