أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم وغدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 شباط (بترا)-تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً خاصة في شمال ووسط المملكة، مع هطول زخات خفيفة من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة فوق المرتفعات الجبلية وباردة نسبياً في بقية مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 11 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 2، وفي مرتفعات الشراة 7 - -1، وفي مناطق البادية 14 - 1، وفي مناطق السهول 12 - 6، وفي الأغوار الشمالية 18 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 12، وفي البحر الميت 20 - 12، وفي خليج العقبة 22 - 10 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

04/02/2024 06:24:54

