منتخب الريشة الطائرة يتألق ويتصدر جدول الميداليات في البطولة العربية

عمان 3 شباط (بترا)- تصدر المنتخب الوطني للريشة الطائرة جدول ترتيب الميداليات في البطولة العربية للريشة الطائرة للشباب والعموم والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض بمشاركة 100 لاعبة ولاعب مثلوا 15 منتخباً عربياً. ونجح المنتخب الوطني في حصد 7 ميداليات من بينها 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية واحدة. وجاءت الميداليات الذهبية الـ3 من خلال: بهاء الشنيك ودموع عمرو في الزوجي المختلط عموم ومريم أبو عرة في فردي الشابات تحت 19 عاماً ومرح عمر ومريم أبو عرة في زوجي الشابات. وتحققت الميداليات البرونزية الـ3 من خلال: مرح عمر في فردي الشابات ودموع عمرو في فردي السيدات ودموع عمرو وماريا أبو عرة في زوجي السيدات. ونال الثنائي أحمد السويدان ومريم أبو عرة برونزية الزوجي المختلط. --(بترا) ض ع/هـ ح 03/02/2024 23:41:00

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