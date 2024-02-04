المنتخب الوطني للسيدات يصعّد تحضيراته استعدادا لـبطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 شباط (بترا)- صعّد المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم من تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 18 حتى 29 شباط الحالي في السعودية.
وأجرى المنتخب تدريبا صباحيا اليوم السبت على ملعب جاوا، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، وحضور 23 لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني سابقاً، إلى جانب بانة البيطار التي التحقت بالتمارين.
وتضم قائمة النشميات الأولية 32 لاعبة: شرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين احريبي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وهيا خليل، وعلياء حسن، والعنود إيهاب، وليان العجارمة، ولانا فراس، ونور زوقش، وسلوى خليل، وريتال الشوبكي، ونور المشايخ، وياسمين الأجرب، وإيناس الجماعين، ورزان الزاغة، وزينة حازم، وصوفيا حداد، ومي سويلم، ولين البطوش، ولينا الصاحب، وروزبهان فريج، وتقى ايهاب، وأنفال الصوفي، وتالا البرغوثي، وجنى العيساوي، ومايا العويسات، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة.
يُذكر أن قرعة البطولة تُسحب عند الواحدة ظهر الاثنين المقبل، في مقر اتحاد غرب آسيا في عمان، حيث يشارك المنتخب الوطني بالمنافسات إلى جانب السعودية، وسوريا، والعراق، وفلسطين، وغوام، ولبنان، ونيبال.
ويأتي تجمع النشميات الحالي في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل بطولة غرب آسيا، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.
--(بترا)
ض ع/ ب ع/ ه ح
03/02/2024 23:26:13
MENAFN04022024000117011021ID1107807360
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