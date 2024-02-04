المنتخب الوطني للسيدات يصعّد تحضيراته استعدادا لـبطولة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- صعّد المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم من تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 18 حتى 29 شباط الحالي في السعودية.

وأجرى المنتخب تدريبا صباحيا اليوم السبت على ملعب جاوا، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، وحضور 23 لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني سابقاً، إلى جانب بانة البيطار التي التحقت بالتمارين.

وتضم قائمة النشميات الأولية 32 لاعبة: شرين الشلبي، وملك شنك، وروند كساب، وسرين احريبي، وآية المجالي، ورند أبو حسين، وهيا خليل، وعلياء حسن، والعنود إيهاب، وليان العجارمة، ولانا فراس، ونور زوقش، وسلوى خليل، وريتال الشوبكي، ونور المشايخ، وياسمين الأجرب، وإيناس الجماعين، ورزان الزاغة، وزينة حازم، وصوفيا حداد، ومي سويلم، ولين البطوش، ولينا الصاحب، وروزبهان فريج، وتقى ايهاب، وأنفال الصوفي، وتالا البرغوثي، وجنى العيساوي، ومايا العويسات، وبانة البيطار، وسارة أبو صباح، وميساء جبارة.

يُذكر أن قرعة البطولة تُسحب عند الواحدة ظهر الاثنين المقبل، في مقر اتحاد غرب آسيا في عمان، حيث يشارك المنتخب الوطني بالمنافسات إلى جانب السعودية، وسوريا، والعراق، وفلسطين، وغوام، ولبنان، ونيبال.

ويأتي تجمع النشميات الحالي في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل بطولة غرب آسيا، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.

--(بترا)

ض ع/ ب ع/ ه ح

03/02/2024 23:26:13