الرمثا: افتتاح فعاليات مشروع اسع للحصول على فرص عمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 3 شباط (بترا )- افتتحت في مركز شباب وشابات سهل حوران اليوم السبت فعاليات مشروع "اسعَ أندية البحث عن العمل" BDC، الذي تنظمه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
وينفذ المشروع مركز تطوير الأعمال، ضمن شراكة آفاق الدولية الممول من حكومة هولندا، بمشاركة 23 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية 18-24 عاما مع المدربتين ولاء قازان وآمنة العزام ويستمر التدريب لمدة 13 يوما.
وقال مدير شباب إربد يحيى المومني إن البرنامج سيمكن المشاركين من التدريب على كتابة السيرة الذاتية بالطريقة الصحيحة وإجراء مقابلات التعارف والتشبيك وتوجيه المشاركين نحو المهن الخضراء في الاقتصاد الأخضر في قطاعات إنتاج وتوزيع الطاقة والمياه وقطاع الصرف الصحي ومعالجة النفايات وقطاع حماية الطبيعة والبيئة والعديد من المواضيع المهمه لتأهيل المشاركين لسوق العمل.
وأضاف المومني أن البرنامج يهدف لتنشيط الشباب ومشاركتهم في أنشطة البحث عن عمل من أجل تمكينهم للعثور على وظيفة مناسبة في أقصر فترة زمنية من خلال تعزيز شبكة داعمة من الأفراد الذين يتشاركون في نفس الاحتياجات مع تلقي تدريب مكثف على المهارات المتعلقة بالبحث عن عمل.
--(بترا)
ب و/ب ع/ هـ ح
03/02/2024 23:01:56
MENAFN04022024000117011021ID1107807359
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