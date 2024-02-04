الرمثا: افتتاح فعاليات مشروع اسع للحصول على فرص عمل

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 3 شباط (بترا )- افتتحت في مركز شباب وشابات سهل حوران اليوم السبت فعاليات مشروع "اسعَ أندية البحث عن العمل" BDC، الذي تنظمه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وينفذ المشروع مركز تطوير الأعمال، ضمن شراكة آفاق الدولية الممول من حكومة هولندا، بمشاركة 23 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية 18-24 عاما مع المدربتين ولاء قازان وآمنة العزام ويستمر التدريب لمدة 13 يوما.

وقال مدير شباب إربد يحيى المومني إن البرنامج سيمكن المشاركين من التدريب على كتابة السيرة الذاتية بالطريقة الصحيحة وإجراء مقابلات التعارف والتشبيك وتوجيه المشاركين نحو المهن الخضراء في الاقتصاد الأخضر في قطاعات إنتاج وتوزيع الطاقة والمياه وقطاع الصرف الصحي ومعالجة النفايات وقطاع حماية الطبيعة والبيئة والعديد من المواضيع المهمه لتأهيل المشاركين لسوق العمل.

وأضاف المومني أن البرنامج يهدف لتنشيط الشباب ومشاركتهم في أنشطة البحث عن عمل من أجل تمكينهم للعثور على وظيفة مناسبة في أقصر فترة زمنية من خلال تعزيز شبكة داعمة من الأفراد الذين يتشاركون في نفس الاحتياجات مع تلقي تدريب مكثف على المهارات المتعلقة بالبحث عن عمل.

--(بترا)

ب و/ب ع/ هـ ح

03/02/2024 23:01:56