ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 3 شباط (بترا)- استشهد 3 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، على بلدة الطيبة جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا)، في بيروت" إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية نفذت غارة على وسط بلدة الطيبة ما أدى الى سقوط الضحايا ودمار شديد".

وأضاف إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أيضا غارة على بلدة يارون، من دون وقوع إصابات.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

03/02/2024 22:47:54