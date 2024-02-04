ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
2/4/2024 7:11:55 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 3 شباط (بترا)- استشهد 3 أشخاص وجرح آخرون في غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، على بلدة الطيبة جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا)، في بيروت" إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية نفذت غارة على وسط بلدة الطيبة ما أدى الى سقوط الضحايا ودمار شديد".
وأضاف إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أيضا غارة على بلدة يارون، من دون وقوع إصابات.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
03/02/2024 22:47:54
MENAFN04022024000117011021ID1107807358
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