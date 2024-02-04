العودات يفتتح موسم بني كنانة الثقافي الرابع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 شباط (بترا) علا عبيدات- افتتح النائب عبدالمنعم العودات، في قاعة نقابة المهندسين فرع بني كنانة في إربد مساء اليوم السبت، فعاليات الموسم الرابع من مواسم بني كنانة الثقافية، والتي ينظمها ملتقى شعلة اليرموك الثقافي وملتقى جدارا "أم قيس"الثقافي وصالون بني كنانة الثقافي.
وثمن العودات، في كلمة له خلال الافتتاح الذي حضره حشد من المثقفين ومن أهالي لواء بني كنانة، جهود الهيئات الثقافية المنظمة لهذه الأمسية، معربا عن تقديره لهذا الفعل الثقافي يشهده اللواء سنويا.
وفي سياق الأحداث الجارية اليوم، أكد العودات أن أمن الأردن واستقراره يأتي بتلاحم الشعب والتفافه حول القيادة الهاشمية الحكيمة، مشيرا الى أن الحاقدين يكيدون دائما للأردن، إلا أن هذا الوطن طالما ظل عصيا على الأعداء.
وأكد أن النظام العالمي الذي يرى الظلم والعدوان الواقع على الأهل في قطاع غزة، هو نظام أعمى وغير قادر على إدارة العالم وحمايته.
وألقى رئيس فرع نقابة المهندسين في لواء بني كنانة، المهندس فهمي الروسان، كلمة أكد خلالها استمرار الفعاليات الثقافية خدمة لأهالي اللواء، فيما ثمن رئيس بلدية السرو والرئيس الفخري لصالون بني كنانة الثقافي عامر العودات تلاحم الموقفين الشعبي والرسمي الأردني الرافض للعدوان الغاشم على غزة.
من جهته، أكد اللواء المتقاعد محمد يحيى الدقامسة دور الثقافة في رفعة الأمم وتقدمها والدور الذي قامت به الهيئات الثقافية والمجتمع المحلي في تنشيط الحركة الثقافية في لواء بني كنانة في السنوات السابقة.
وتحدث مدير ثقافة إربد، عاقل الخوالدة، عن أنشطة الهيئات الثقافية في لواء بني كنانة خلال الأعوام السابقة، معرباً عن دعمه لهذا الحراك الثقافي المنتج والبناء.
وتحدثت الدكتورة الصيدلانية حنين عبيدات عن دور المرأة الأردنية في نصرة قضايا الأمة، مستذكرة نموذجا من النساء الأردنيات ودورهن في بناء الوطن وخدمته.
وتضمنت الأمسية التي جاءت تحت إسم "ودائماً غزة" وأدارها الأديب موسى النعواشي دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، فيما تم عرض فيديو قصيدة مغناة الأردن للدكتور أحمد النوتي التي تغنت بمحافظات الأردن وبالقيادة الهاشمية، الى جانب عرض فيلم وثائقي عن مواسم بني كنانة الثقافية السابقة.
وألقى الشاعر الشعبي محمود مفضي العزام قصائد تناولت هموم الوطن والمواطن، مثلما ألقى الشاعر محمد علي العودات قصائد لامست الوجع الإنساني وخاطبت مشاعر الناس تجاه ما يحدث حاليا في غزة.
وفي ختام الأمسية تحدث الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار، عن مواسم بني كنانة الثقافية، وعن خطط العمل على استمرارها من أجل خدمة اللواء، وعن تعزيز مفهوم السياحة الثقافية في محافظات المملكة.
كما ألقى الطيار قصيدة بعنوان: "إلى غزة" وقصيدة بعنوان: "يادارُ"، والتي تغنت ببطولات المجاهدين في غزة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
03/02/2024 22:44:58
MENAFN04022024000117011021ID1107807357
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