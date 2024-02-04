العودات يفتتح موسم بني كنانة الثقافي الرابع

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 شباط (بترا) علا عبيدات- افتتح النائب عبدالمنعم العودات، في قاعة نقابة المهندسين فرع بني كنانة في إربد مساء اليوم السبت، فعاليات الموسم الرابع من مواسم بني كنانة الثقافية، والتي ينظمها ملتقى شعلة اليرموك الثقافي وملتقى جدارا "أم قيس"الثقافي وصالون بني كنانة الثقافي.

وثمن العودات، في كلمة له خلال الافتتاح الذي حضره حشد من المثقفين ومن أهالي لواء بني كنانة، جهود الهيئات الثقافية المنظمة لهذه الأمسية، معربا عن تقديره لهذا الفعل الثقافي يشهده اللواء سنويا.

وفي سياق الأحداث الجارية اليوم، أكد العودات أن أمن الأردن واستقراره يأتي بتلاحم الشعب والتفافه حول القيادة الهاشمية الحكيمة، مشيرا الى أن الحاقدين يكيدون دائما للأردن، إلا أن هذا الوطن طالما ظل عصيا على الأعداء.

وأكد أن النظام العالمي الذي يرى الظلم والعدوان الواقع على الأهل في قطاع غزة، هو نظام أعمى وغير قادر على إدارة العالم وحمايته.

وألقى رئيس فرع نقابة المهندسين في لواء بني كنانة، المهندس فهمي الروسان، كلمة أكد خلالها استمرار الفعاليات الثقافية خدمة لأهالي اللواء، فيما ثمن رئيس بلدية السرو والرئيس الفخري لصالون بني كنانة الثقافي عامر العودات تلاحم الموقفين الشعبي والرسمي الأردني الرافض للعدوان الغاشم على غزة.

من جهته، أكد اللواء المتقاعد محمد يحيى الدقامسة دور الثقافة في رفعة الأمم وتقدمها والدور الذي قامت به الهيئات الثقافية والمجتمع المحلي في تنشيط الحركة الثقافية في لواء بني كنانة في السنوات السابقة.

وتحدث مدير ثقافة إربد، عاقل الخوالدة، عن أنشطة الهيئات الثقافية في لواء بني كنانة خلال الأعوام السابقة، معرباً عن دعمه لهذا الحراك الثقافي المنتج والبناء.

وتحدثت الدكتورة الصيدلانية حنين عبيدات عن دور المرأة الأردنية في نصرة قضايا الأمة، مستذكرة نموذجا من النساء الأردنيات ودورهن في بناء الوطن وخدمته.

وتضمنت الأمسية التي جاءت تحت إسم "ودائماً غزة" وأدارها الأديب موسى النعواشي دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة، فيما تم عرض فيديو قصيدة مغناة الأردن للدكتور أحمد النوتي التي تغنت بمحافظات الأردن وبالقيادة الهاشمية، الى جانب عرض فيلم وثائقي عن مواسم بني كنانة الثقافية السابقة.

وألقى الشاعر الشعبي محمود مفضي العزام قصائد تناولت هموم الوطن والمواطن، مثلما ألقى الشاعر محمد علي العودات قصائد لامست الوجع الإنساني وخاطبت مشاعر الناس تجاه ما يحدث حاليا في غزة.

وفي ختام الأمسية تحدث الشاعر الدكتور إبراهيم الطيار، عن مواسم بني كنانة الثقافية، وعن خطط العمل على استمرارها من أجل خدمة اللواء، وعن تعزيز مفهوم السياحة الثقافية في محافظات المملكة.

كما ألقى الطيار قصيدة بعنوان: "إلى غزة" وقصيدة بعنوان: "يادارُ"، والتي تغنت ببطولات المجاهدين في غزة.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ هـ ح

03/02/2024 22:44:58