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وفد برلماني فرنسي يزور رفح لبحث وقف إطلاق النار في غزة

2/4/2024 7:11:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 3 شباط (بترا)-أكد رئيس الوفد البرلماني الفرنسي اريك كوكريل، الذي يزور القاهرة حاليا، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، معربا عن دعمه للشعب الفلسطيني والأونروا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد البرلماني الفرنسي مساء اليوم السبت بالقاهرة، للإعلان عن أهداف زيارتهم غداً الأحد إلى مدينة رفح؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد أعضاء الوفد البرلماني على أن هدف الزيارة هو الضغط من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، و"إسكات" أصوات الأسلحة هناك.
كما أكد الوفد مطالبته بوقف التدخل العسكري الإسرائيلي؛ الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة، فضلا عن وقف المجزرة بحق الفلسطينيين في غزة، كشرط لبدء المفاوضات على أساس الاعتراف بحقوق الفلسطينيين التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي العودة الى السلام الذي لا غنى عنه للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الفرنسي بعدد من المنظمات غير الحكومية والإنسانية العاملة في رفح.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
03/02/2024 22:31:48

MENAFN04022024000117011021ID1107807356

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