وفد برلماني فرنسي يزور رفح لبحث وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 3 شباط (بترا)-أكد رئيس الوفد البرلماني الفرنسي اريك كوكريل، الذي يزور القاهرة حاليا، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، معربا عن دعمه للشعب الفلسطيني والأونروا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد البرلماني الفرنسي مساء اليوم السبت بالقاهرة، للإعلان عن أهداف زيارتهم غداً الأحد إلى مدينة رفح؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد أعضاء الوفد البرلماني على أن هدف الزيارة هو الضغط من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، و"إسكات" أصوات الأسلحة هناك.
كما أكد الوفد مطالبته بوقف التدخل العسكري الإسرائيلي؛ الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة، فضلا عن وقف المجزرة بحق الفلسطينيين في غزة، كشرط لبدء المفاوضات على أساس الاعتراف بحقوق الفلسطينيين التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة، وبالتالي العودة الى السلام الذي لا غنى عنه للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الفرنسي بعدد من المنظمات غير الحكومية والإنسانية العاملة في رفح.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
03/02/2024 22:31:48
MENAFN04022024000117011021ID1107807356
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