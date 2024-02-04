انضباط الأداء المالي لبلدية الفحيص يسهم بتحويل العجز إلى فائض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الفحيص 3 شباط (بترا)- وجدي النعيمات- قال رئيس بلدية الفحيص، عمر العكروش، إن انضباط الأداء المالي لبلدية الفحيص ساهم في تحويل العجز إلى فائض.
وأوضح العكروش أنه في ضوء ما تقدم في تقرير الحساب الختامي لبلدية الفحيص لعام 2023 فإن البيانات الفعلية لعام 2023 تظهر أن النفقات الفعلية كانت 2.591 مليون دينار، في حين كانت المقدرة 4.278 مليون دينار أي أن الإنفاق الفعلي كان بنسبة 65 بالمئة من المقدر في موزانة البلدية.
فيما أشار التقرير إلى أن تخفيض الإنفاق خلال 2023 كان يرافقه تحسن في مستوى الخدمات المقدمة، وليس تراجعا في مستواها، مما يشير إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستغلال الأمثل للمخصصات المرصودة من خلال تغطية البلدية لخدماتها بصرف حوالي 65 بالمئة من مخصصات نفقاتها اعتمادا على ضبط الإنفاق المدروس مع المحافظة على الخدمات وتحسينها.
وبين العكروش أن التحسن في الأداء المالي أيضاً شمل جانب الإيرادات حيث تمكنت البلدية من تحصيل 3.741 مليون دينار في حين كان مقدر 2.770 مليون دينار، أي أن الإيرادات الفعلية زادت بنسبة 35 بالمئة، عن المقدر في الموازنة ويعود ذلك إلى اعتماد منهجية في التحصيل والمتابعة المستمرة لحقوق البلدية.
وكشف العكروش أيضا بأن عدم وجود قضايا على البلدية واسقاط قضايا بقيمة 3 مليون دينار ساهم في عدم الضغط على موازنتها، إضافة إلى تحقيق وفر بمبلغ مليون و 150 ألف دينار، بدل العجز المقدر بمليون ونصف ليتحول العجز بذلك إلى فائض.
كما بين رئيس البلدية أن المحافظة على أموال البلدية و الإنفاق ضمن ضوابط مالية سليمه عملت على الاستغلال الأمثل في الصرف ودون اللجوء لصرف المخصصات المرصودة في الموازنة والتي تعتبر مرخصة للإنفاق لهذه السنة.
واعتبر رئيس البلدية أن تقديم الخدمات وتحسينها ساهم في ارتفاع نسبة تسديد الأمانات الحكومية المدورة إلى 617 ألف دينار، في حين كان مقدر ضمن الموازنة تسديد 139 ألف دينار.
--(بترا)
و ن/ب ع/ هـ ح
03/02/2024 22:25:47
MENAFN04022024000117011021ID1107807355
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