انضباط الأداء المالي لبلدية الفحيص يسهم بتحويل العجز إلى فائض

MENAFN - Jordan News Agency)

الفحيص 3 شباط (بترا)- وجدي النعيمات- قال رئيس بلدية الفحيص، عمر العكروش، إن انضباط الأداء المالي لبلدية الفحيص ساهم في تحويل العجز إلى فائض.

وأوضح العكروش أنه في ضوء ما تقدم في تقرير الحساب الختامي لبلدية الفحيص لعام 2023 فإن البيانات الفعلية لعام 2023 تظهر أن النفقات الفعلية كانت 2.591 مليون دينار، في حين كانت المقدرة 4.278 مليون دينار أي أن الإنفاق الفعلي كان بنسبة 65 بالمئة من المقدر في موزانة البلدية.

فيما أشار التقرير إلى أن تخفيض الإنفاق خلال 2023 كان يرافقه تحسن في مستوى الخدمات المقدمة، وليس تراجعا في مستواها، مما يشير إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستغلال الأمثل للمخصصات المرصودة من خلال تغطية البلدية لخدماتها بصرف حوالي 65 بالمئة من مخصصات نفقاتها اعتمادا على ضبط الإنفاق المدروس مع المحافظة على الخدمات وتحسينها.

وبين العكروش أن التحسن في الأداء المالي أيضاً شمل جانب الإيرادات حيث تمكنت البلدية من تحصيل 3.741 مليون دينار في حين كان مقدر 2.770 مليون دينار، أي أن الإيرادات الفعلية زادت بنسبة 35 بالمئة، عن المقدر في الموازنة ويعود ذلك إلى اعتماد منهجية في التحصيل والمتابعة المستمرة لحقوق البلدية.

وكشف العكروش أيضا بأن عدم وجود قضايا على البلدية واسقاط قضايا بقيمة 3 مليون دينار ساهم في عدم الضغط على موازنتها، إضافة إلى تحقيق وفر بمبلغ مليون و 150 ألف دينار، بدل العجز المقدر بمليون ونصف ليتحول العجز بذلك إلى فائض.

كما بين رئيس البلدية أن المحافظة على أموال البلدية و الإنفاق ضمن ضوابط مالية سليمه عملت على الاستغلال الأمثل في الصرف ودون اللجوء لصرف المخصصات المرصودة في الموازنة والتي تعتبر مرخصة للإنفاق لهذه السنة.

واعتبر رئيس البلدية أن تقديم الخدمات وتحسينها ساهم في ارتفاع نسبة تسديد الأمانات الحكومية المدورة إلى 617 ألف دينار، في حين كان مقدر ضمن الموازنة تسديد 139 ألف دينار.

--(بترا)

و ن/ب ع/ هـ ح

03/02/2024 22:25:47