رئيس الموساد السابق: تعافي إسرائيل من الحرب يستغرق 5 سنوات

رئيس الموساد السابق: تعافي إسرائيل من الحرب يستغرق 5 سنوات
التاريخ
2/4/2024 7:11:51 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 شباط (بترا)- نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين أن إسرائيل ستحتاج لمدة 5 سنوات بعد الحرب لاستعادة عافيتها.
وقال كوهين إنه سيتعين على إسرائيل دفع ثمن باهظ لاستعادة المحتجزين في غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ه ح
03/02/2024 22:07:02
MENAFN04022024000117011021ID1107807341
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