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رئيس الموساد السابق: تعافي إسرائيل من الحرب يستغرق 5 سنوات

2/4/2024 7:11:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين أن إسرائيل ستحتاج لمدة 5 سنوات بعد الحرب لاستعادة عافيتها.
وقال كوهين إنه سيتعين على إسرائيل دفع ثمن باهظ لاستعادة المحتجزين في غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ه ح
03/02/2024 22:07:02

MENAFN04022024000117011021ID1107807341

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