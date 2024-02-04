بلدية الرصيفة ومصانع الخميرة توقعان اتفاقية لتأهيل حديقة حي جعفر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 3 شباط (بترا)- وقعت بلدية الرصيفة وشركة مصانع الخميرة اليوم السبت، اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل حديقة حي جعفر بمنطقة الرشيد.
وتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع المجلس برئاسة شادي الزيناتي ومدير شركة مصانع الخميرة صالح الشرع.
وتهدف الاتفاقية لإعادة تأهيل الحديقة وتصميمها كحديقة بيئية ذاتية التشغيل، كأول حديقة من نوعها في الأردن.
وأكد الزيناتي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين القطاعين يهدف إلى خدمة المجتمع المحلي وهو الأمر الذي تنتهجه البلدية لخدمة أهالي اللواء في جميع الجوانب ومنها الترفيهية بتوفير مساحات خضراء صحية بيئيا.
من جهته، أشار الشرع الى التعاون المشترك والمستمر بين شركة مصانع الخميرة وبلدية الرصيفة خدمة للمجتمع المحلي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع خلال الأعوام الماضية والذي يعتبر جزءا من المسؤولية المجتمعية للشركة والتي تسعى لتقديمه لأبناء الوطن وبأعلى المعايير البيئية.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ هـ ح
03/02/2024 21:58:34
MENAFN04022024000117011021ID1107807340
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