بلدية الرصيفة ومصانع الخميرة توقعان اتفاقية لتأهيل حديقة حي جعفر

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 3 شباط (بترا)- وقعت بلدية الرصيفة وشركة مصانع الخميرة اليوم السبت، اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل حديقة حي جعفر بمنطقة الرشيد.

وتم توقيع الاتفاقية خلال اجتماع المجلس برئاسة شادي الزيناتي ومدير شركة مصانع الخميرة صالح الشرع.

وتهدف الاتفاقية لإعادة تأهيل الحديقة وتصميمها كحديقة بيئية ذاتية التشغيل، كأول حديقة من نوعها في الأردن.

وأكد الزيناتي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين القطاعين يهدف إلى خدمة المجتمع المحلي وهو الأمر الذي تنتهجه البلدية لخدمة أهالي اللواء في جميع الجوانب ومنها الترفيهية بتوفير مساحات خضراء صحية بيئيا.

من جهته، أشار الشرع الى التعاون المشترك والمستمر بين شركة مصانع الخميرة وبلدية الرصيفة خدمة للمجتمع المحلي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع خلال الأعوام الماضية والذي يعتبر جزءا من المسؤولية المجتمعية للشركة والتي تسعى لتقديمه لأبناء الوطن وبأعلى المعايير البيئية.

--(بترا)

ر ن/ب ع/ هـ ح

03/02/2024 21:58:34