المنتخب الوطني يستأنف تدريباته بمعنويات عالية استعدادا للقاء كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 3 شباط (بترا)- استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم السبت، تدريباته في الدوحة استعدادا للقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في مباراة نصف نهاىي كأس آسيا المقامة في قطر.
وأجرى المنتخب، اليوم، تدريباته بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة وسط معنويات عالية بعد الإنجاز التاريخي المتمثل بالتأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس آسيا لأول مرة في تاريخه.
واشتمل التدريب على تمارين فنية وتكتيكية استعدادا للمباراة الصعبة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، وسط إصرار على تقديم أداء متميز لمواصلة العروض الجيدة.
وعلى صعيد التشجيع، بدأت الجماهير الأردنية في الدوحة بالتحضير لمؤازرة المنتخب الوطني من المدرجات، وسط حالة من التفاؤل بقدرة لاعبي منتخب النشامى على المضي قدما في البطولة.
ورسمت الجماهير الأردنية لوحة فنية في التشجيع من خلال الاحتفالات التي تجري يوميا في سوق واقف الأمر الذي نال إطراء الجميع.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
03/02/2024 21:53:04
MENAFN04022024000117011021ID1107807339
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