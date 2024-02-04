الاتحاد الآسيوي يعاقب لاعب المنتخب الوطني الدردور

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 3 شباط (بترا)- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف لاعب المنتخب الوطني حمزة الدردور 3 مباريات وغرامة مالية مقدارها 5 آلاف دولار؛ على خلفية تصرف اللاعب على مقاعد البدلاء خلال مباراة الأردن والعراق في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا.
وكان المنتخب الوطني أعلن استبعاد الدردور من قائمة المنتخب؛ بسبب مخالفته للتعليمات حيث عاد اللاعب إلى عمان.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
03/02/2024 21:48:10
MENAFN04022024000117011021ID1107807338
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