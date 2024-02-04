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الاتحاد الآسيوي يعاقب لاعب المنتخب الوطني الدردور

2/4/2024 7:11:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 3 شباط (بترا)- قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف لاعب المنتخب الوطني حمزة الدردور 3 مباريات وغرامة مالية مقدارها 5 آلاف دولار؛ على خلفية تصرف اللاعب على مقاعد البدلاء خلال مباراة الأردن والعراق في دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا.

وكان المنتخب الوطني أعلن استبعاد الدردور من قائمة المنتخب؛ بسبب مخالفته للتعليمات حيث عاد اللاعب إلى عمان.

--(بترا)


خ خ/ب ع/ هـ ح

03/02/2024 21:48:10

MENAFN04022024000117011021ID1107807338

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