فوز كفرسوم وكفرنجة والبترا ببطولتي الأشبال والزهرات لكرة اليد

فوز كفرسوم وكفرنجة والبترا ببطولتي الأشبال والزهرات لكرة اليد
التاريخ
2/4/2024 7:11:48 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 شباط (بترا) -فاز فريق كفرسوم على فريق العربي بنتيجة 21-20، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ضمن لقاءات بطولة الأشبال لكرة اليد.
وفاز فريق كفرنجة على فريق يرموك الشونة بنتيجة 19-14.
وفي بطولة الزهرات فاز فريق البتراء على فريق الراية بنتيجة 8-5، في اللقاء الذي أقيم في صالة مدينة الأمير محمد بمدينة الزرقاء.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
03/02/2024 21:33:02
MENAFN04022024000117011021ID1107807337
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