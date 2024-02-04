فوز كفرسوم وكفرنجة والبترا ببطولتي الأشبال والزهرات لكرة اليد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا) -فاز فريق كفرسوم على فريق العربي بنتيجة 21-20، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ضمن لقاءات بطولة الأشبال لكرة اليد.

وفاز فريق كفرنجة على فريق يرموك الشونة بنتيجة 19-14.

وفي بطولة الزهرات فاز فريق البتراء على فريق الراية بنتيجة 8-5، في اللقاء الذي أقيم في صالة مدينة الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ هـ ح

03/02/2024 21:33:02