فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الجنوبية غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار 3 شباط (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الأحد، لغايات الصيانة للشبكة.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 11 صباحاً ولغاية 3 عصرا ، فيما يشمل مناطق: النقع وعنيزة وفيفا والمعمورة والسلماني والسمار والغويبة.

--(بترا)

أ غ/ب ع/ هـ ح

03/02/2024 21:20:52