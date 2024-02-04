فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الجنوبية غدًا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الجنوبية غدًا
التاريخ
2/4/2024 7:11:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار 3 شباط (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الأحد، لغايات الصيانة للشبكة.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 11 صباحاً ولغاية 3 عصرا ، فيما يشمل مناطق: النقع وعنيزة وفيفا والمعمورة والسلماني والسمار والغويبة.
--(بترا)
أ غ/ب ع/ هـ ح
03/02/2024 21:20:52
MENAFN04022024000117011021ID1107807335
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