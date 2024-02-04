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العسومي يلتقي مندوب فلسطين بالجامعة العربية

2/4/2024 7:11:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 3 شباط (بترا)- أكد البرلمان العربي مواصلة تحركاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم السبت، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، بمقر البرلمان العربي بجمهورية مصر العربية.
وأكد العسومي استمرار البرلمان العربي في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات وفي كافة المحافل الدولية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.
وأطلع مندوب دولة فلسطين رئيس البرلمان العربي على آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين، والتحركات على المستوى الدولي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
--(بترا)
ن ا/ ب ع/ ه ح
03/02/2024 21:14:13

MENAFN04022024000117011021ID1107807334

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