العسومي يلتقي مندوب فلسطين بالجامعة العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 3 شباط (بترا)- أكد البرلمان العربي مواصلة تحركاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم السبت، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، بمقر البرلمان العربي بجمهورية مصر العربية.
وأكد العسومي استمرار البرلمان العربي في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات وفي كافة المحافل الدولية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.
وأطلع مندوب دولة فلسطين رئيس البرلمان العربي على آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين، والتحركات على المستوى الدولي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
--(بترا)
ن ا/ ب ع/ ه ح
03/02/2024 21:14:13
MENAFN04022024000117011021ID1107807334
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