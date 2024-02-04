آلاف‎ المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 3 شباط (بترا)- خرج الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، احتجاجاً على الحرب الاسرائيلية على غزة، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.
وقالت صحيفة الغارديان، اليوم، إن مئات الآلاف ساروا من مقر "بي بي سي" في بورتلاند بليس إلى وايتهول، يحملون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات تطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.
كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"الحرية لفلسطين" و"يجب إنهاء الاحتلال".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المظاهرة الوطنية الكبيرة هي الأولى في المملكة المتحدة منذ مطالبة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
ووفق عديد الصحف البريطانية فقد نشرت الشرطة البريطانية المئات من عناصرها مع تحذير المشاركين الذين يحملون أي لافتات أو شعارات مسيئة من التعرض للاعتقال.
--(بترا)
رش/ هـ ح
03/02/2024 21:13:05
MENAFN04022024000117011021ID1107807333
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.