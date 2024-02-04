آلاف‎ المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 3 شباط (بترا)- خرج الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، احتجاجاً على الحرب الاسرائيلية على غزة، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.

وقالت صحيفة الغارديان، اليوم، إن مئات الآلاف ساروا من مقر "بي بي سي" في بورتلاند بليس إلى وايتهول، يحملون الأعلام الفلسطينية ويرددون هتافات تطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"الحرية لفلسطين" و"يجب إنهاء الاحتلال".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المظاهرة الوطنية الكبيرة هي الأولى في المملكة المتحدة منذ مطالبة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.

ووفق عديد الصحف البريطانية فقد نشرت الشرطة البريطانية المئات من عناصرها مع تحذير المشاركين الذين يحملون أي لافتات أو شعارات مسيئة من التعرض للاعتقال.

--(بترا)

رش/ هـ ح

03/02/2024 21:13:05