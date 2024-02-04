مؤسسات حقوقية تحذر من اقتحام رفح وتدعو لمنع استكمال الإبادة الجماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 3 شباط (بترا)- حذرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية من توسيع الهجوم البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي ليشمل رفح، ما يعني استكمال جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل تلك القوات ارتكابها في قطاع غزة منذ 120 يومًا.

وقالت المؤسسات، في بيان مشترك صدر، اليوم السبت، إنها ترى أن التصريحات الأخيرة لقادة الحرب الإسرائيليين، علاوة على تدرج أنماط الهجوم الراهنة، تنذر بهجوم وشيك على رفح، تماماً كما نشهده في خانيونس وبقية أنحاء قطاع غزة، وهو ما سيعني سقوط المزيد من الضحايا على نحو لم نشهده من قبل في ضوء اكتظاظ محافظة رفح بمئات الآلاف من النازحين بينما سيكون الطرد الجماعي للفلسطينيين أمراً واقعاً.

وأشارت المؤسسات إلى أن نحو 100 ألف فلسطيني استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا خلال هذا العدوان المستمر على قطاع غزة، ما يشكل 5 بالمئة من مجموع سكان القطاع، وهي تكاد تكون النسبة الأعلى للضحايا في أي حرب في التاريخ المعاصر.

وتؤوي محافظة رفح الجزء الأعظم من النازحين الذين أجبروا على الهروب من أنحاء القطاع كافة بفعل جرائم القصف المتعمد من الجو والبر والبحر التي طالت تجمعات سكنية بالكامل واستهدفت مراكز إيواء ومستشفيات ومنشآت عامة وخاصة مدنية، مقرونة بأوامر عسكرية تدعو السكان للتوجه إلى الجنوب.

وحذرت المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان، من خطورة الوضع القائم في قطاع غزة وتطالبهم باتخاذ تدابير فورية لمنع النكبة الجديدة في فلسطين ووقف الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

كما حذرت المؤسسات شركاء إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية، سواء بدعمهم العسكري والسياسي غير المحدود لدولة الاحتلال أو بصمتهم، وتطالبهم بالوفاء بالتزاماتهم القانونية قبل فوات الأوان.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

03/02/2024 21:10:34