سلطة وادي الأردن تنفذ مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 شباط (بترا)- نفذت سلطة وادي الأردن بعض الأعمال الإنشائية في موقع سد زرقاء ماعين، بهدف الحد من دخول الرسوبيات لبحيرة السد وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للسلطة والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي.
وحسب بيان صحفي عن وزارة المياه والري اليوم السبت، فإن المشروع جاء بدعم من الحكومة الألمانية والتعاون الدولي الألماني (GIZ)، ومن خلال مشروع "حماية السدود المائية ضمن أنشطة كثيفة العمالة_ الأجر مقابل العمل- وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وأضاف أنه اشتملت الأعمال على إنشاء سلاسل الجابيون والريبراب، فيما قام المشروع بتنفيذ مبادرة تجريبية جديدة بتغطية سطح مياه بحيرة السد بكرات بلاستيكية مجوفة للتقليل من التبخر وزيادة كفاءة استخدام المياه.
وأشار الى أنه تم زراعة المناطق المحيطة بالسد بالأشجار الحرجية للتقليل من انجرافات التربة وتم تركيب نظام ري بالتنقيط لتزويد الأشجار المزروعة باحتياجات مياه الري.
--(بترا)
ي ع/ب ع/ ع ط
03/02/2024 20:26:41
MENAFN04022024000117011021ID1107807331
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.