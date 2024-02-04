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سلطة وادي الأردن تنفذ مشروعا لحماية سد زرقاء ماعين من الرسوبيات

2/4/2024 7:11:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- نفذت سلطة وادي الأردن بعض الأعمال الإنشائية في موقع سد زرقاء ماعين، بهدف الحد من دخول الرسوبيات لبحيرة السد وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للسلطة والهادفة لحماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي.
وحسب بيان صحفي عن وزارة المياه والري اليوم السبت، فإن المشروع جاء بدعم من الحكومة الألمانية والتعاون الدولي الألماني (GIZ)، ومن خلال مشروع "حماية السدود المائية ضمن أنشطة كثيفة العمالة_ الأجر مقابل العمل- وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وأضاف أنه اشتملت الأعمال على إنشاء سلاسل الجابيون والريبراب، فيما قام المشروع بتنفيذ مبادرة تجريبية جديدة بتغطية سطح مياه بحيرة السد بكرات بلاستيكية مجوفة للتقليل من التبخر وزيادة كفاءة استخدام المياه.
وأشار الى أنه تم زراعة المناطق المحيطة بالسد بالأشجار الحرجية للتقليل من انجرافات التربة وتم تركيب نظام ري بالتنقيط لتزويد الأشجار المزروعة باحتياجات مياه الري.
--(بترا)
ي ع/ب ع/ ع ط
03/02/2024 20:26:41

MENAFN04022024000117011021ID1107807331

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