الاحتفاء بإشهار منتدى محمد الحموري للتنمية الثقافية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)-احتفى مثقفون وأكاديميون ومهتمون مساء اليوم السبت، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان، بإشهار منتدى محمد الحموري للتنمية الثقافية.

ونوهت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في كلمة لها خلال رعايتها للاحتفائية التي حضرها عدد من الأعيان والنواب والوزراء والمسؤولين السابقين؛ بتجربة الراحل أستاذ الفقه الدستوري الوزير الأسبق الدكتور محمد الحموري الذي يحمل المنتدى اسمه، معربة عن أملها بأن يكون المنتدى شريكا فعالا وحقيقيا للوزارة.

وقالت النجار "اننا بحاجة الى أن نتعلم من نماذج انسانية أردنية مثل محمد الحموري ممن قدموا قيما أردنية على أعلى درجة من الكفاءة"، لافتة الى أن الراحل الحموري كان مرتبطا بالوطن وفتح آفاقا لآراء نقدية.

وأشارت الى أن المبادرة في تنظيم احتفائية الإشهار بجلسة حوارية حول "مستقبل التعليم في الأردن في عصر الذكاء الاصطناعي" يؤكد جدية الفكرة ومسؤولية الرسالة التي يحملها مؤسسو المنتدى.

وكان استهل الاحتفائية الوزير الأسبق الرئيس الفخري للمنتدى الدكتور طارق محمد الحموري بكلمة استذكر فيها والده الراحل الدكتور محمد الحموري.

وأشار الى أن ذكرى رحيله هذا العام تتزامن مع الاحتفاء بإطلاق المنتدى باسمه ليكون مؤسسة ثقافية مستقلة تسعى للوصول الى مجتمع مثقف وفاعل ومبدع وتوفر مساحة للباحثين والخبراء والمختصين من خلال الندوات والاصدارات التي تهدف الى رفع الوعي الثقافي والتمكين المعرفي.

واشار إلى أن المنتدى لا يتبنى أي مذهب أو اتجاه فكري في عمله وهو منتدى ثقافي أردني يهدف الى بث وتعميم الوعي حول علاقة الانسان بالمجتمع.

وتلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن الراحل الدكتور محمد الحموري، تحدث فيه عدد من المسؤولين السابقين وممن جايله.

واشتملت الاحتفائية على أولى فعاليات المنتدى بالجلسة الحوارية التي حملت عنوان "مستقبل التعليم في الأردن بعصر الذكاء الاصطناعي"، وشارك فيها وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق والاستاذة في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات ومديرة مركز الريادة والابتكار في الجامعة الأردنية الدكتورة ريم الفايز.

وقال الدكتور المحافظة في الجلسة الحوارية التي أدارها الإعلامي حسام الغرايبة إن تقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تمكن الطالب من تحديث معلوماته، لافتا الى أن هذه التطبيقات تسهم في التعلم الفردي وتعلم الأطفال في العتبات الدراسية الأولى.

وأكد وزير التربية أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل مكان المعلم والمدرس، وأن الاعتماد المطلق على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي الى خلل في منظومة القيم.

كما أكد أن المعلم هو الاساس في العملية التعليمية، لافتا الى ضرورة تدريب المعلمين في مجال المناهج الرقمية وغيرها ايضا.

وبين أن الهدف من التعليم الرقمي، تخريج أجيال قادرة على التفكير النقدي وان التكنولوجيا تسهم بسهولة الوصول الى المعلومة.

وأشار الى أن وزارة التربية والتعليم شرعت ضمن برنامج الدبلوم العالي للتدريب، في تدريب المعلمين ومن ضمنها المجال الرقمي والتكنولوجي، لافتا الى انه لن يتم تعيين أي معلم لم يحصل على هذا الدبلوم بوصفه رخصة لمزاولة مهنة التعليم.

من جهته لفت الدكتور توق الى أن مجال الذكاء الاصطناعي سيشهد تسارعا وزيادة في التطور، مشيرا الى أن الثورة الحقيقية التي تحدث في قطاع التعليم الان هي الانتقال من التعليم الى التعلم من خلال التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتحدث عن الخطة الدراسية التي وضعها المركز الوطني لتطوير المناهج، مشيرا الى أن مادة الذكاء الاصطناعي موجودة كوحدة أساسية وتركز على القدرة على تحليل البيانات واتخاذ القرارات وانتاج المحتوى الرقمي ومشاركته.

وأشار الى أن وزارة التربية والتعليم أقرت تدريس المهارات الرقمية في مناهجها.

ونوه الدكتور توق بأن الأردن يمتلك العديد من الكفاءات والموارد البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات الرقمية والذكاء الاصطناعي، قائلا " ما نحن بحاجة اليه هو وضع سياسات وتشريعات لذلك وان وزارة التربية والتعليم تعي ذلك وتعمل عليه".

وكانت استعرضت الدكتورة الفايز في الجلسة الحوارية نشأة الذكاء الاصطناعي منوهة بالايجابيات التي يحملها للانسان في الحاضر والمستقبل ودوره في تحسين التعليم وسرعة تحقيق نتائج التعلم.

--(بترا)

م ت/ب ع/ ع ط

03/02/2024 20:17:36