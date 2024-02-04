المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 60 بالمئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت، إلى ما نسبته 60,1 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.

وأوضحت بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7 بالمئة.

وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم السبت، فإن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال 48 ساعة الماضية، بلغت حتى صباح اليوم السبت نحو 2,250 مليون متر مكعب، لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 121 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 42 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب.

وأوضحب بأن أعلى كمية هطول سجلت في بيادر وادي السير خلال 24 ساعة بلغت 14,8 ملم، فيما شملت الهطولات المطرية خلال 24 ساعة الماضية معظم مناطق المملكة.

--(بترا)

ي ع/ب ع/ ع ط

03/02/2024 19:56:18