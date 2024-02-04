المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 60 بالمئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 شباط (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم السبت، إلى ما نسبته 60,1 بالمئة من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.
وأوضحت بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في نفس التاريخ من العام الماضي كانت 39,7 بالمئة.
وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم السبت، فإن كميات المياه من الأمطار التي دخلت السدود خلال 48 ساعة الماضية، بلغت حتى صباح اليوم السبت نحو 2,250 مليون متر مكعب، لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية إلى 121 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 42 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب.
وأوضحب بأن أعلى كمية هطول سجلت في بيادر وادي السير خلال 24 ساعة بلغت 14,8 ملم، فيما شملت الهطولات المطرية خلال 24 ساعة الماضية معظم مناطق المملكة.
--(بترا)
ي ع/ب ع/ ع ط
03/02/2024 19:56:18
MENAFN04022024000117011021ID1107807329
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