نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يعتقل النساء ويستخدمهن كرهائن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت سيدة فلسطينية حامل في شهرها الرابع من منزلها كرهينة قبل يومين، بهدف الضغط على زوجها لتسليم نفسه، والذي اُعتقل لاحقًا بعد تسليم نفسه، إلا أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقالها.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن سلطات الاحتلال، أبقت على اعتقال السيدة بسيل خالد ابو حميد (28 عامًا) من مدينة يطا في الخليل، على الرغم من تسليم زوجها بكر نبيل ابو رجب نفسه، وهو سائق سيارة إسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني، كما جرى اعتقال شقيقه موسى ابو رجب وهو كذلك سائق سيارة إسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووفقًا للمعطيات المتوفرة حتى يوم أمس الجمعة، فإن الاحتلال قام بنقلها إلى ما يسمى (بمعبار سجن هشارون)، والذي يشكل محطة للتنكيل بالأسيرات الفلسطينيات، والذي تصاعد ذلك بعد السابع من تشرين الأول، وفقًا لشهادات العديد من الأسيرات، اللواتي تم زيارتهنّ من قبل المحامين، ومن الأسيرات اللواتي أفرج عنهن.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات اعتقال المواطنين كرهائن ومنهم نساء، والتي تشكل جريمة، إلى جانب جملة الجرائم والانتهاكات التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول، علماً بأن محافظة الخليل وبلداتها ومخيامتها شهدت عمليات اعتقال واسعة كانت الأعلى بعد "طوفان الأقصى" ومن بينها عمليات اعتقال المواطنين كرهائن، واعتقال عدة أفراد من عائلة واحدة.

يذكر أن حالات الاعتقال في الضّفة بلغت بعد السابع من أكتوبر نحو 6500 من بينهنّ أكثر من 215 من النساء، كما أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال، أي من أبقى الاحتلال على اعتقالهم 71 أسيرة على الأقل.

وجدد نادي الأسير الفلسطيني، مطالبته المستمرة والدائمة للمؤسسات الحقوقية الدّولية لاستعادة دورها اللازم ووقف الجرائم المتصاعدة بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، في وقت يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

--(بترا)





أ ن/ب ع / ع ط

03/02/2024 19:38:52