ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.85 بالمئة في أسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 3 شباط(بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.85 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2492 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.9 ملايين دينار، مقارنة مع 4.0 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 96.2 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 39.4 مليون دينار، مقارنة مع 20.1 مليون دينار للأسبوع السابق.

كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 28.0 مليون سهم، نُفذت من خلال 13014 صفقة.

--(بترا)

رش/ب ع/ ع ط

03/02/2024 19:31:40