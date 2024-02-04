الدفاع المدني يخمد حريقا ضخما أتى على مصنع للبلاستيك بمنطقة سحاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 كانون الثاني (بترا)- تمكنت مديرية دفاع مدني شرق عمان من اخماد حريق شب داخل مصنع للبلاستيك في منطقة سحاب نتج عنه اصابة 3 اشخاص بضيق في التنفس .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان، وبإسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان، و غرب عمان، و مادبا، والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان تعاملت مساء اليوم السبت، مع حريق شب داخل مصنع للبلاستيك يتكون من ثلاثة طوابق داخل المدينة الصناعية بمنطقة سحاب.

واضاف ان فرق الإطفاء بذلت جهودا كبيرة ومضنية في عمليات إخماد الحريق التي شارك فيها العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء والشرطة وقوات الدرك وعدد من صهاريج المياه التابعة لأمانة عمان.

واشار الى ان عمليات إخماد الحريق استغرقت عدة ساعات متواصلة نظراً لطبيعة المواد المحترقة التي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان.

وبين الناطق الاعلامي انه أصيب نتيجة الحريق ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس، جراء الأدخنة المتصاعدة جرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

--(بترا)

ل م/ ن ح / ع ط

03/02/2024 19:25:53