الدفاع المدني يخمد حريقا ضخما أتى على مصنع للبلاستيك بمنطقة سحاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 كانون الثاني (بترا)- تمكنت مديرية دفاع مدني شرق عمان من اخماد حريق شب داخل مصنع للبلاستيك في منطقة سحاب نتج عنه اصابة 3 اشخاص بضيق في التنفس .
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان، وبإسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان، و غرب عمان، و مادبا، والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان تعاملت مساء اليوم السبت، مع حريق شب داخل مصنع للبلاستيك يتكون من ثلاثة طوابق داخل المدينة الصناعية بمنطقة سحاب.
واضاف ان فرق الإطفاء بذلت جهودا كبيرة ومضنية في عمليات إخماد الحريق التي شارك فيها العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء والشرطة وقوات الدرك وعدد من صهاريج المياه التابعة لأمانة عمان.
واشار الى ان عمليات إخماد الحريق استغرقت عدة ساعات متواصلة نظراً لطبيعة المواد المحترقة التي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان.
وبين الناطق الاعلامي انه أصيب نتيجة الحريق ثلاثة أشخاص بضيق في التنفس، جراء الأدخنة المتصاعدة جرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
--(بترا)
ل م/ ن ح / ع ط
03/02/2024 19:25:53
MENAFN04022024000117011021ID1107807326
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