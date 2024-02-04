المؤسسة التعاونية وفرت منحا لـ 48 تعاونية خلال 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- وفرت المؤسسة التعاونية، دعماً مالياً العام الماضي، من جهات مانحة دولية ومحلية لـ48 تعاونية من مختلف المحافظات بقيمة إجمالية بلغت 1.864 مليون دينار، لتنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية أسهمت في توفير العديد من فرص العمل للأعضاء التعاونيين، وأبناء المجتمع المحلي.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم السبت، إن برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية) التابع لوزارة البيئة، قدم دعماً مالياً بقيمة 265 ألف دينار لـ4 تعاونياتٍ في مناطق البادية ضمن مشروع إنشاء واستدامة الجمعيات التعاونية الرعوية لمربي الثروة الحيوانية في البادية الأردنية المنفذ على امتداد عشرة أعوام (2014- 2023)، والبالغ قيمته الإجمالية 2.765 مليون دينار.

كما عملت المؤسسة على تيسير حصول 4 تعاونياتٍ على منحة مالية بقيمة إجمالية 60 ألف دينار لكل واحدةٍ منها 15 ألفا من مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر الذي تنفذه وزارة الزراعة، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ لإنتاج خلطاتٍ علفيةٍ.

وأصدرت المؤسسة العام الماضي بعد إجراءات التدقيق والمصادقة نحو 877 ميزانية لجمعيات تعاونية فاعلة ونشطة، إضافة إلى إعداد دليل التدقيق التعاوني بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وهيئة العمل التعاون الفلسطينية لتعميمه على بقية دول المنطقة، ومتابعة مؤشرات امتثال المؤسسة والجمعيات التعاونية لمعايير النزاهة الوطنية الصادرة عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلاً عن توعية الجمعيات التعاونية حول شروط الحصول على المنح وتقديم الدعم اللازم لها من خلال إعداد قائمة بالجهات المانحة وأرقام التواصل معها وإعطائها للجمعية المستفسرة عن كيفية الحصول على دعمٍ مالي.

كما عملت المؤسسة على تأهيل وبناء قدرات 117 موظفاً عبر إلحاقهم بـ245 دورةٍ تدريبيةٍ لدى مختلف الجهات التدريبية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تدريب 325 تعاونياً على مناهج دولية (Think coop&Start coop) و(My coop تعاونيتي)، فضلاً عن تدريب 50 طالباً جامعياً ومزارعاً حول مفاهيم وأهمية ومزايا العمل التعاوني.

وبلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة نهاية العام الماضي1477 تعاونية، منها 348 زراعية تشكل ما نسبته 24 بالمئة، و77 نسائية بنسبة 5%، وعدد أعضائهنَّ 3550 سيدة، بينما يُقدر إجمالي الأصول المملوكة للجمعيات التعاونية بـ 223 مليون دينار.

وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الأعضاء التعاونيين 130 ألف عضواً، وفرت التعاونيات قرابة 25 ألف فرصة عمل دائمةٍ وموسميةٍ، ومن المتوقع أن يصل عددها مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية إلى أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

وبلغ حجم مبيعات بذار القمح والشعير المحسن للمزارعين منذ بدء الموسم في تشرين أول الماضي لنهاية الشهر الماضي، 3159 طناً من بذار القمح والشعير، بقيمة إجمالية 1.418 مليون دينار، في المقابل بلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم لمزارعي القمح والشعير المستفيدين من محطات إكثار البذار 316 ألف دينار، بواقع 100 دينار لكل طن من البذار المغربل.

ونفذت المؤسسة العديد من الأعمال التطويرية والتحسينية لرفع القدرة الإنتاجية لمحطات إكثار البذار، بتمويلٍ ودعمٍ من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022-2025) التي أطلقتها وزارة الزراعة، بالإضافة لما خصصته المؤسسة التعاونية في موازنتها، وموازنة مشروع اكثار البذار من المركز الوطني للبحوث الزراعية، بقيمة إجمالية بلغت 850 ألف دينار.

واشتملت على تعبيد وتزفيت جزء كبير من الساحات الخارجية للمحطات، وإجراء صيانة شاملة لنظام كاميرات المراقبة، وتزويدها برافعتين شوكية، وتركيب قبانات جديدة بقدرة 100 طن، وغرابيل بتكنولوجيا حديثة عدد (2) بقدرة (10 طن/الساعة)، لزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات ذات العلاقة بغربلة البذار، إضافةً لرفع الأحمال الكهربائية للمحطات وتغيير الخطوط الكهربائية القديمة.

وقامت المؤسسة بتحويل وفر مالي مقداره 432 ألف دينار إلى الإيراد العام (خزينة الدولة) العام الماضي، جراء تحصيل قروض عن سنوات سابقة، وإيراد مشروع الغربلة، ومبالغ أخرى متفرقة.

وأعدت المؤسسة نظام الجمعيات التعاونية الإلكتروني، الذي يُعدَّ قاعدة بيانات حول التعاونيات جرى تعميمه على مديريات التعاون في المحافظات، فضلاً عن ترشيح 12 تعاونية عن فئة الجمعية التعاونية الرائدة، و9 تعاونيين عن فئة القائد التعاوني المُلهم ضمن المشاركة في جائزة التميز التعاوني التي ينظمها التحالف الدولي التعاوني في آسيا والمحيط الهادي، والمشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي لمصائد الأسماك الدولي، الذي حصلت منه 4 جمعيات تعاونية سمكية على منحة بقيمة 5 آلاف يورو، لشراء معداتٍ لتربية الأسماك.

وقامت المؤسسة بصياغة وإعداد 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقداً، وتسجيل 31 جمعية تعاونية جديدة منها 4 تعاونيات نسائية، وتصفية 34 جمعية متعثرة، وإلغاء 30 تعاونية غير فاعلة، والمساعدة في تعديل 22 تعاونية لأنظمتها لتطوير برامجها وتنفيذ مشاريعها التنموية.

وأبرمت المؤسسة التعاونية 7 اتفاقياتٍ مع منظمات وهيئات دولية ومحلية، من أهمها مذكرة التفاهم مع التحالف الدولي التعاوني في آسيا والمحيط الهادي لاستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت خلال الفترة (28-30/ 4/ 2024)، ومع المؤسسة الاستهلاكية المدنية تضمن عرض التعاونيات لمنتجاتها وتسويقها عبر أسواق الاستهلاكية المدنية، ومع المركز الوطني للتعبئة والتغليف (جوباك) لإكساب الجمعيات التعاونية مهاراتٍ عمليةٍ في مجال تعبئة وتغليف المنتجات بشكل يُعلي من قيمتها التسويقية، ومع جامعة عمان العربية للحصول على خصم إضافي لأبناء العاملين في المؤسسة والقطاع التعاوني بمقدار 5 بالمئة على الساعات الدراسية فقط للراغبين بدراسة درجتي البكالوريس والماجستير، بالإضافة إلى الخصم المعتمد من قبل مجلس أمناء الجامعة، فضلاً عن التعاون مع عدد من الشركاء في مجال تدريب نحو 30 مهندساً زراعياً حديث التخرج.

ورعت المؤسسة توقيع 18 اتفاقية بين جهات مانحة وجمعيات تعاونية، حصلت بموجبها 6 تعاونياتٍ على دعم مالي لتنفيذ مشاريع إنتاجية، و12 أخرى حصلت على فرامات أغصان.

كما أطلقت المؤسسة بالتعاون مع جمعية ماحص السياحية التعاونية "منصة خير" لتسويق المنتجات التعاونية والزراعية باعتبارها نافذة تسويقية تساهم في ترويج منتجات التعاونيات.

وأكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي أن العمل على تعظيم إنجازات القطاع التعاوني والحركة التعاونية الأردنية من الضرورة في ظل التوجيهات الملكية التي تولي هذا القطاع أهميةً ورعايةً من خلال الدعم الملكي المتواصل للعديد من الجمعيات التعاونية في مناطق البادية والأرياف.

وقال إن المؤسسة مستمرة ضمن خطة محددة بسقف زمني على تنفيذ أبرز مخرجات استراتيجيتها الوطنية للأعوام (2021- 2025) لإعادة إحياء المعهد التعاوني، وإنشاء صندوق التنمية التعاوني، واستحداث مديرية تدقيق للحسابات التعاونية، والتوسع مع شركائها المحليين والدوليين في دعم القطاع التعاوني.

وأشار إلى المضي في تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني من خلال إعداد مشروع قانون معدل لقانون التعاون رقم (18) لسنة 1997، وإرساله إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة للسير في إجراءات إقراره وفقاً للأطر الدستورية المتبعة، وكذلك العمل على تعديل أنظمة الجمعيات والاتحادات التعاونية والتعليمات المعمول بها؛ لتتواءم مع المعايير الدولية للعمل التعاوني في ظل الاهتمام الرسمي بالقطاع التعاوني.

--(بترا)

رح/ ن ح/ ع ط

03/02/2024 19:18:12