وفاة 4 أشخاص بجرش إثر استنشاقهم غاز مدفأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 3 شباط (بترا) - توفي اليوم السبت أربعة أشخاص واصيب اثنان بضيق في التنفس إثر استنشاقهم غازات منبعثة من مدفأة غاز، بمنطقة دير الليات بمحافظة جرش.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش أخلت الوفيات ونقل الاصابات إلى مستشفى جرش الحكومي والإصابات قيد العلاج.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتفقد خراطيم الغاز باستمرار وتهوية المنزل بين الحين ولآخر، وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.
بدوره، مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم، إن سبب الوفاة اختناق الأشخاص اثر استنشاقهم دخان مدفأة الغاز، مشيرا إلى تحويل الوفيات للطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، وإدخال المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
--(بترا)
ع.ف / ن ح/ ع ط
03/02/2024 19:07:01
MENAFN04022024000117011021ID1107807323
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