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وفاة 4 أشخاص بجرش إثر استنشاقهم غاز مدفأة

2/4/2024 7:11:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 3 شباط (بترا) - توفي اليوم السبت أربعة أشخاص واصيب اثنان بضيق في التنفس إثر استنشاقهم غازات منبعثة من مدفأة غاز، بمنطقة دير الليات بمحافظة جرش.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش أخلت الوفيات ونقل الاصابات إلى مستشفى جرش الحكومي والإصابات قيد العلاج.

وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتفقد خراطيم الغاز باستمرار وتهوية المنزل بين الحين ولآخر، وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم.

بدوره، مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم، إن سبب الوفاة اختناق الأشخاص اثر استنشاقهم دخان مدفأة الغاز، مشيرا إلى تحويل الوفيات للطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، وإدخال المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

--(بترا)


ع.ف / ن ح/ ع ط

03/02/2024 19:07:01

MENAFN04022024000117011021ID1107807323

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