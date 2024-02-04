مركز أبحاث: الخزانة البريطانية تفقد 14 مليار دولار بسبب ضريبة القيمة المضافة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 3 شباط (بترا)- قال تحليل أجراه مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في المملكة المتحدة، إن الخزانة البريطانية تفقد أكثر من 11 مليار جنيه استرليني سنوياً، إذ أن كلفة قرار الحكومة المتعلق بإلغاء التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة للسياح يمنع نحو مليوني زائر أجنبي سنوياً.
ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم السبت، عن المركز أن عدد السياح القادمين إلى المملكة المتحدة لا يزال أقل بنحو مليون زائر من مستويات ما قبل جائحة كورونا، عازيا سبب تراجع السياحة في بريطانيا إلى قرار الحكومة البريطانية عام 2021 بفرض ضريبة قيمة مضافة على التسوق للسياح وإلغاء الخصم الضريبي.
--(بترا)
رش/ ن ح/اح
03/02/2024 18:03:41
MENAFN04022024000117011021ID1107807320
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.