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مركز أبحاث: الخزانة البريطانية تفقد 14 مليار دولار بسبب ضريبة القيمة المضافة

2/4/2024 7:11:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 3 شباط (بترا)- قال تحليل أجراه مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في المملكة المتحدة، إن الخزانة البريطانية تفقد أكثر من 11 مليار جنيه استرليني سنوياً، إذ أن كلفة قرار الحكومة المتعلق بإلغاء التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة للسياح يمنع نحو مليوني زائر أجنبي سنوياً.
ونقلت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم السبت، عن المركز أن عدد السياح القادمين إلى المملكة المتحدة لا يزال أقل بنحو مليون زائر من مستويات ما قبل جائحة كورونا، عازيا سبب تراجع السياحة في بريطانيا إلى قرار الحكومة البريطانية عام 2021 بفرض ضريبة قيمة مضافة على التسوق للسياح وإلغاء الخصم الضريبي.
--(بترا)
رش/ ن ح/اح
03/02/2024 18:03:41

MENAFN04022024000117011021ID1107807320

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