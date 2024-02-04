دورة تدريبية حول توظيف التطبيقات الحديثة في زراعة القمح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 3 شباط (بترا)- اختتم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم السبت، دورة تدريبية متقدمة حول مراقبة زراعة القمح والشعير باستخدام التطبيقات الجغرافية والاستشعار عن بعد وانترنت الأشياء.
وأكد مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، أهمية هذه الدورة في بناء قدرات العاملين في مديريات الزراعة في إصدار شهادات إنتاج للقمح والشعير باستخدام تطبيقات حديثة وتوظيفها لتطوير القطاع الزراعي، من خلال توفير الوقت والجهد على المزارع.
وقال حداد، إن الزراعة الذكيّة نهج يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، ويساعد في توجيه إجراءات زراعة الأغذية بطرق مستدامة، ما يسهم في دعم التنمية الزراعيّة بصورة فعالة، ويضمن الوصول إلى الأمن الغذائي في ظل وجود مناخ متغير، بالإضافة إلى اتخاذ أفضل قرارات الانتاج الممكنة وبأقل التكاليف، وأتمتة العمليات الزراعيّة كمكافحة الآفات، ومراقبة التربة، والري، ومراقبة المحاصيل.
بدوره أشار مدير مشروع إكثار البذار المهندس عوض الكعابنة إلى أن المشروع يهدف إلى اتمتة إجراءات اصدار شهادة المنشأ للحبوب وايجاد شهادة رقمية مرتبطة بدائرتي الأحوال المدنية، والأراضي والمساحة، مبينا ان المزارع يستطيع التسجيل من خلال منصة معدة لهذه الغاية.
وبين الكعابنة أن الدورة استهدفت 42 مهندسا من مديريات زراعة: المفرق، وعجلون، وجرش، والزرقاء، والبلقاء، ووادي الأردن، والكرك، والطفيلة، والأغوار الشمالية، ومعان، والعقبة ممن يعملون ويشرفون على إصدار شهادات المنشأ للحبوب القمح والشعير .
--(بترا)
ون/ اح
03/02/2024 18:03:03
MENAFN04022024000117011021ID1107807319
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