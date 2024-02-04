دورة تدريبية حول توظيف التطبيقات الحديثة في زراعة القمح

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 3 شباط (بترا)- اختتم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم السبت، دورة تدريبية متقدمة حول مراقبة زراعة القمح والشعير باستخدام التطبيقات الجغرافية والاستشعار عن بعد وانترنت الأشياء.

وأكد مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، أهمية هذه الدورة في بناء قدرات العاملين في مديريات الزراعة في إصدار شهادات إنتاج للقمح والشعير باستخدام تطبيقات حديثة وتوظيفها لتطوير القطاع الزراعي، من خلال توفير الوقت والجهد على المزارع.

وقال حداد، إن الزراعة الذكيّة نهج يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، ويساعد في توجيه إجراءات زراعة الأغذية بطرق مستدامة، ما يسهم في دعم التنمية الزراعيّة بصورة فعالة، ويضمن الوصول إلى الأمن الغذائي في ظل وجود مناخ متغير، بالإضافة إلى اتخاذ أفضل قرارات الانتاج الممكنة وبأقل التكاليف، وأتمتة العمليات الزراعيّة كمكافحة الآفات، ومراقبة التربة، والري، ومراقبة المحاصيل.

بدوره أشار مدير مشروع إكثار البذار المهندس عوض الكعابنة إلى أن المشروع يهدف إلى اتمتة إجراءات اصدار شهادة المنشأ للحبوب وايجاد شهادة رقمية مرتبطة بدائرتي الأحوال المدنية، والأراضي والمساحة، مبينا ان المزارع يستطيع التسجيل من خلال منصة معدة لهذه الغاية.

وبين الكعابنة أن الدورة استهدفت 42 مهندسا من مديريات زراعة: المفرق، وعجلون، وجرش، والزرقاء، والبلقاء، ووادي الأردن، والكرك، والطفيلة، والأغوار الشمالية، ومعان، والعقبة ممن يعملون ويشرفون على إصدار شهادات المنشأ للحبوب القمح والشعير .

--(بترا)

ون/ اح

03/02/2024 18:03:03