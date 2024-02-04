المركز الكاثوليكي يحيي أسبوع الوئام ويوم الأخوة الإنسانيّة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- أحيا المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، بالشراكة مع جمعية الكاريتاس الأردنيّة، اليوم السبت، أسبوع الوئام بين الأديان ويوم الأخوّة الإنسانيّة.





واقام المركز بهذه المناسبة ندوة بعنوان: "دور الوئام بين الأديان في السلام بين البلدان" بحضور سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ونواب وأعيان، وممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، ودائرة الإفتاء ودائرة قاضي القضاة ومجلس رؤساء الكنائس، وسفير دولة الفاتيكان لدى المملكة المطران جيوفاني بيترو دال توزو.





وقال مدير المركز الكاثوليكي الأب رفعت بدر، إن الندوة تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها الانسانية والأمة العربية جراء العدوان الاسرائيلي على غزة وعموم فلسطين، مؤكدا أن الاديان تدعو إلى السلام والمحبّة، والوفاق والعدالة والمساواة، وترفض القتل الأعمى ومحاولات تهجير الآمنين وترويعهم.

واشاد بدر بالدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين وغزة، والدفع نحو وقف اطلاق النار، وادخال المساعدات الانسانية والاغاثية للأهل في قطاع غزة.

ورفع التهنئة لجلالة الملك بمناسبة مرور 25 سنة لجلوسه على عرش المملكة، مؤكدا ان الأردنيين يستذكرون بهذه المناسبة ربع قرن من العطاء والإنجاز في مختلف المجالات، وترسيخ المملكة انموذجا في الاخاء والوئام.

وأشار الى المبادرات الملكية لتعزيز معاني الوئام والاخاء من خلال اطلاق رسالة عمّان عام 2004، ومبادرة كلمة سواء 2007، وأسبوع الوئام بين الأديان 2010، واستقبال المملكة للمهجرين واللاجئين.





كما لفت الى مرور 30 عامًا على إنشاء العلاقات الدبلوماسيّة بين المملكة الأردنيّة الهاشميّة وحاضرة الفاتيكان، والتي توصف دائمًا بأنّها علاقات تعاون ومودّة وصداقة ممتدة.

بدوره، اشار السفير الإماراتي في عمان الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربيّة المتحدة، في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والوئام بين الأديان على كافة المستويات الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة، ومن بينها إطلاق وثيقة الأخوّة الإنسانيّة التي وقعها قداسة البابا فرنسيس وفضيلة شيخ الأزهر أحمد الطيّب في أبوظبي، وغيرها من المبادرات في هذا المجال.

واشاد آل نهيان بالنموذج الأردني الرائد في العيش المشترك والانسجام والتناغم بين كافة المكوّنات.

من جهته، أوضح السفير البابوي في الأردن المطران جوفاني دال توزو، إلى أنّ السلام وقبل أن يكون حالة تشمل المجتمع بأكمله؛ فإنه يعكس تميّز العلاقات الفرديّة ويتقاسمها مع الآخرين، مشيرا الى جهود الاردن في السعي لتحقيق السلام.





وقال "نحن بحاجة إلى أناس يدعون بقوة الى السلام بين الأمم والدول بدلاً من إثارة التوتر والصراع والحرب"، مشيرا الى أن الكنيسة الكاثوليكيّة وكذلك الكرسي الرسولي بشكل عام، أكدا على الالتزام بتعزيز السلام على جميع المستويات، كما أكد البابا فرنسيس ضرورة اتباع الحوار سبيلا للسلام الدائم في المنطقة.





وأكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأسبق الدكتور هايل الداود، أن لا خلاف بين الأديان لأنّ مصدرها واحد، مشيرا الى أن الأديان التي نزلت من عند الله ترفض سفك دماء الناس، بل جاءت لتحافظ على حياة الإنسان المقدّسة لأنّها من عند الله.





وأكد الدكتور ربيع العايدي أن قضية الوئام بين أتباع الأديان تقوم على أنّ الكرامة الإنسانيّة منبثقة من كينونة الإنسان والإيمان بالتنوّع، فيما بين النائب السابق نبيـل غيشان أنّ ما يجري في فلسطين هو حرب ضد انسانية الفلسطينيين،

ونفي للآخر وقتل وتهجير، وليس صراعًا دينيًا، رغم محاولات البعض توظيف الدين فيه.

وشدد غيشان على أن الحلول العسكريّة لن تحلّ الأزمة، وإنما من خلال الاعتراف بحقوق الإنسان، ومنها حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، مؤكدا ان الاعلام لو اصغى الى نداءات الملك على مدار السنوات بضرورة حلّ الدولتين لما دخلت المنطقة في دوامة الحرب والعنف وسفك الدماء.

وبينت تغريد عودة أن العالم اليوم منقسم بين نظرية صراع الحضارات ونظريّة تواصل الحضارات وتعاونها مع بعضها البعض، داعية إلى ضرورة قيام المؤسّسات الثقافيّة بإيجاد مبادرات فكريّة قادرة على مواجهة جميع الأفكار الداعيّة للتطرّف وإلغاء الآخر، وإبراز القواسم الإنسانيّة المشتركة التي تجمع أتباع الأديان.





ودار خلال الندوة نقاش بين الحضور والمتحدثين، حول سبل تعزيز قيم المحبة والاحترام المتبادل والوئام في مجتمعاتنا العربية.

--(بترا)





م خ/ن ح/اح





03/02/2024 17:55:41