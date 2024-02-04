تحذيرات أممية من توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية نحو رفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 03 شباط (بترا)- حذر مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، من أن تصريحات إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية نحو مدينة رفح جنوب القطاع تثير القلق.
وأضاف تورك في تدوينة على موقع (إكس)، اليوم السبت، إن هذه العمليات ستشكل خطراً على أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني كانوا توجهوا إلى هناك هرباً من القصف الإسرائيلي في شمال غزة، مشيراً إلى ان "هذه التصريحات تدق ناقوس الخطر بشأن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، ومزيد من النزوح لمكان غير معلوم لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني كان أمرهم الجيش الإسرائيلي بالتوجه إلى رفح".
من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي أيضا على لسان منسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل من خطورة امتداد المعارك وتوسعها نحو مدينة رفح قائلا: "لقد زعموا (أي اسرائيل) أنها مناطق آمنة وطلب الجيش من المدنيين التوجه اليها. إن أي عمليات عسكرية في هذه المدينة سيخلق وضعاً سيئاً للغاية للمدنيين الذين تكتظ بهم رفح".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت أشار اليوم الخميس، إلى إمكانية تقدم جيش الاحتلال نحو مدينة رفح.
--(بترا)
أ ن/ ن ح/اح
03/02/2024 17:32:06
MENAFN04022024000117011021ID1107807317
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