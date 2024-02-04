تحذيرات أممية من توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية نحو رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 03 شباط (بترا)- حذر مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، من أن تصريحات إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية نحو مدينة رفح جنوب القطاع تثير القلق.

وأضاف تورك في تدوينة على موقع (إكس)، اليوم السبت، إن هذه العمليات ستشكل خطراً على أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني كانوا توجهوا إلى هناك هرباً من القصف الإسرائيلي في شمال غزة، مشيراً إلى ان "هذه التصريحات تدق ناقوس الخطر بشأن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا، ومزيد من النزوح لمكان غير معلوم لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني كان أمرهم الجيش الإسرائيلي بالتوجه إلى رفح".

من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي أيضا على لسان منسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل من خطورة امتداد المعارك وتوسعها نحو مدينة رفح قائلا: "لقد زعموا (أي اسرائيل) أنها مناطق آمنة وطلب الجيش من المدنيين التوجه اليها. إن أي عمليات عسكرية في هذه المدينة سيخلق وضعاً سيئاً للغاية للمدنيين الذين تكتظ بهم رفح".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت أشار اليوم الخميس، إلى إمكانية تقدم جيش الاحتلال نحو مدينة رفح.

--(بترا)

أ ن/ ن ح/اح

03/02/2024 17:32:06

