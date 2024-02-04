3217 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت، 3217 طنا، منها 2011 طن خضار، و986 طن فواكه، و 219 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، البصل الناشف 25- 35، البطاطا 30- 50، البندورة 10- 20، الجزر 30 - 35، الخيار 40- 65، الزهرة 8 - 15، الليمون 35- 50، والموز البلدي بين 60- 100قرش.
--(بترا)
رح/ ن ح/اح
03/02/2024 17:18:19
MENAFN04022024000117011021ID1107807316
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