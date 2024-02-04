3217 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت، 3217 طنا، منها 2011 طن خضار، و986 طن فواكه، و 219 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، البصل الناشف 25- 35، البطاطا 30- 50، البندورة 10- 20، الجزر 30 - 35، الخيار 40- 65، الزهرة 8 - 15، الليمون 35- 50، والموز البلدي بين 60- 100قرش.

--(بترا)

رح/ ن ح/اح

03/02/2024 17:18:19