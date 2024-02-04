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بوريل: الشرق الأوسط يغلي وقد ينفجر في أي لحظة

2/4/2024 7:11:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الشرق الأوسط منطقة غليان يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
وحذر بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم السبت من احتمال انتشار الصراع في جميع المنطقة ما لم يجر وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه لا يتوقع أي هدوء في البحر الأحمر طالما استمر الوضع في غزة على الوتيرة الحالية، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط. وذلك بعد ضربات أميركية استهدفت عشرات المواقع في سوريا والعراق.
--(بترا)
أ ن/ن ح/اح
03/02/2024 17:14:59

MENAFN04022024000117011021ID1107807315

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