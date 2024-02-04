بوريل: الشرق الأوسط يغلي وقد ينفجر في أي لحظة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 شباط (بترا)- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الشرق الأوسط منطقة غليان يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
وحذر بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم السبت من احتمال انتشار الصراع في جميع المنطقة ما لم يجر وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه لا يتوقع أي هدوء في البحر الأحمر طالما استمر الوضع في غزة على الوتيرة الحالية، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط. وذلك بعد ضربات أميركية استهدفت عشرات المواقع في سوريا والعراق.
--(بترا)
أ ن/ن ح/اح
03/02/2024 17:14:59
MENAFN04022024000117011021ID1107807315
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