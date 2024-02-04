عمان لحوارات المستقبل تنظم حملة وطنية لمواجهة المخدرات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا) نضال النوافعة- أكد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، أن المديرية ضاعفت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها العملياتية، والتوعوية الشاملة؛ لمنع دخول المخدرات بأنواعها المختلفة إلى المملكة، وفق أطر أمنية عمادها التكاملية، والتنسيق عالي المستوى مع الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الأخرى.

وأشار المعايطة خلال رعايته ندوة نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل اليوم السبت، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، إلى سعي المديرية الدائم؛ لتعزيز قدرات إدارة مكافحة المخدرات البشرية والفنية، وبما يمكنها من المضي قدمًا في تنفيذ أدوارها الأمنية المرتكزة على فلسفة وقائية، وعملياتية، وعلاجية وتوعوية.

وأكد المعايطة حرص المديرية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإبقاء الأردن بعيدًا عن أضرار المخدرات، ضمن سبل تعاونية مع مختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية، وبما يعزز الوعي المجتمعي الرافض بشدة لهذه الآفة، حفاظاً على سلامة أبناء المجتمع كافة.

بدوره قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، إن "ما يجري على حدودنا الشمالية ليس عمليات تهريب للمخدرات من شأنها زعزعة استقرار المجتمعات وإضعاف قدرتها على العطاء والإنتاج فحسب، بل هو حرب حقيقية عنوانها الظاهر تهريب مخدرات وأسلحة، وباطنها أجندات سياسية ومذهبية، تقف وراءها دول تختبئ وراء عصابات، ومليشيات يفوق عددها وفق المعلومات الأمنية 160 تشكيلاً عصابياً، جرى تسليحها بأسلحة ثقيلة، كالصواريخ، والطائرات المسيّرة، والمدافع الرشاشة، والألغام المضادة للأفراد، والبنادق الحربية المزودة بمناظير قنص".

وأضاف التل، إن العصابات والمليشيات التي تستهدفنا من حدودنا الشمالية لا تكتفي باستهدافها لبلدنا بأسلوب عصابات التهريب من خلال محاولة التسلل، بل تلجأ إلى الاشتباك مع قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وبأعداد كبيرة تصل إلى المئات في معارك تدوم لساعات طويلة، مؤكدا أن بلدنا يخوض الحرب على حدودنا الشمالية نيابة عن العالم كله، ما يستدعي هبة إقليمية ودولية لمساندة الأردن في هذه الحرب.

من جهته قال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العقيد حسان القضاة، إن إدارة مكافحة المخدرات أنشئت عام 1973 بناءُ على توجيهات ملكية سامية، وهي ثاني إدارة عربية مختصة بمكافحة المخدرات في الإقليم، والجهة المخولة قانونًا بمتابعة قضايا المخدرات وتنفذ واجباتها بالتعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية الأخرى، إضافة إلى التنسيق الدولي.

وأضاف القضاة، إن الأردن صادق على معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة هذه الجرائم ومن أبرزها الاتفاقية المعلنة عام 1961، واتفاقيَّات المؤثرات العقلية عام 1971، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات عام 1988.

وبيّن أن أول نصوص قانونية محلية تتعلق بالمخدرات صدرت عام 1928، تلاها عدة تشريعات أبرزها قانونا المخدرات والمؤثرات العقلية لعامي 1988و2016، والقانون المعدل لعام 2021، مشيرا إلى تأسيس أول مركز لعلاج المخدرات عام 1993 استجابة للطلب المتزايد من مدمني المخدرات وذويهم، وبلغت طاقته الاستيعابية 17 سريرًا، وفي عام 2012 أنشئ مركز آخر بطاقة استيعابية 170 سريرًا، و في عام 2020 أنشئ مركز لعلاج المدمنين داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بطاقة استيعابية بلغت 40 سريرًا لعلاج المحكومين بقضايا تعاطي المخدرات، حيث تمت معالجة 951 مدمنًا عام 2022، و 852 عام 2023.

وعرض وزير الأوقاف الأسبق الدكتور عبد الناصر أبو البصل، للأدلة الشرعية التي تدل على تحريم المخدرات، ودور العلماء والمؤسسات الدينية في توعية الناس بمخاطرها، وضرورة التعاون بين الجميع لمكافحة هذه الظاهرة.

وقال أبو البصل، إن للوعظ والإرشاد الديني دورا مهما في مواجهة آفة المخدرات، مبينًا أن تحريم المخدرات ليس كافيًا كي يحذر الناس هذه الآفة، مشيرا إلى أنه عندما لا يرتدع الشخص من زواجر الوعظ والإرشاد فلا بد له من عقوبة رادعة.

واعتبر أبو البصل أن نشر وترويج المخدرات هو شكل من أشكال الإرهاب، و "على الحكومة رفعه إلى درجة الإفساد في الأرض، وتطبيق قانون الحرابة على المتعاملين بها ترويجا واتجارا دفاعًا عن أمن المجتمع والدولة وحماية لشبابنا وأسرنا، ووجودنا" مشيرا الى أن ما يقوم به منتسبو الأمن العام هو جهاد يجب على الجميع المشاركة فيه.

ودعا عضو جماعة عمان لحوارات المستقبل الدكتور عبدالرحمن الشديفات الى تكاتف الجهود للحد من آفة المخدرات التي أضحت أمرا مقلقا على الصعيد الوطني والإقليمي بسبب مخاطرها على حياة ومستقبل الشباب واليافعين، لافتا الى ما تقوم به القوات المسلحة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإحباط مخططات تهريب ممنهجة للمخدرات وبكميات كبيرة.

كما دعا الى اتخاذ تدابير حازمة ووضع استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه الآفة والقضاء على خطرها وتغليظ العقوبات، بموازاة إطلاق برامج توعوية هادفة لتعزيز الوعي الصحي لدى كافة الفئات المجتمعية، مع التركز على الفئات الشبابية في الجامعات والمدارس والمراكز الشبابية.

وعرض الشديفات لأهم أسباب انتشار المخدرات والمتمثلة بالتدخين والتفكك الأسري، وغياب الرقابة الأسرية على الأبناء، وجهل الآباء بأساليب التربية، مؤكدا أهمية تشكيل تحالف عربي إقليمي من الدول المتضررة يعتمد خطة للدفاع المشترك ضد هذا الخطر، والحصول على تقنيات استشعار حديثة لكشف وسائل التهريب.

بدوره قال عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد الزيود، إن مشكلة المخدرات بأبعادها المتعددة وتأثيراتها المدمرة على البنية التربوية والاجتماعية تعد من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، مؤكدا أن هذه المشكلة عابرة للحدود، وتتشعب لتشمل مختلف جوانب الحياة، حيث تتداخل فيها الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية، والبيئية.

وأضاف، إن تعاطي المخدرات يرتبط بعدة عوامل، منها الاقتصادية، والمادية التي تجبر البعض على اللجوء إلى هذا السلوك كوسيلة للهروب من الواقع الصعب، وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي العوامل النفسية، والاجتماعية دورًا هامًا في تشكيل نمط استهلاك المخدرات، حيث يمكن للمراهقين أن يتعلموا الإدمان من خلال تأثير البيئة والأقران.

وقال، إن تأثير المخدرات لا يقتصر على المتعاطي فقط، بل يتجاوزه ليطال المحيطين به، موضحا أن تعاطي المخدرات يدمر حياة الفرد، وله انعكاسات خطيرة على الأمن المجتمعي.

وأوضح الزيود أن تعاطي المخدرات يؤدي الى إضعاف العمليات الذهنية، والقدرات المعرفية، وتراجع مستوى الكفاءة المعرفية، وتدني المستوى الأكاديمي ويزيد من معدلات الجرائم والسرقات، والترويع، ويهدد استقرار المجتمع، ما يستدعي تدخلًا عاجلاً من جميع الفاعلين لعلاج هذه المشكلة.

من جهتها قالت المحامية ديمة خليفات إن أول اهتمام للمجتمع الدولي بمشكلة المخدرات كان قبل قيام عصبة الأمم في مؤتمر شنغهاي عام 1909 لمحاربة الأفيون ومشتقاته، وأول عمل قانوني كان بتوقيع معاهدة الأفيون الدولية في لاهاي عام 1912، إلا أن الجهود الدولية بدأت رسمياً بمكافحة المخدرات عام 1961، حين بدأت الأمم المتحدة في عقد مؤتمرات دورية، نتج عنها ثلاث معاهدات دولية رئيسية لمكافحة المخدرات تعتبر جزءاً من تشريعاتنا.

و أضافت خليفات، إن أول هذه المعاهدات هي "الاتفاقية الوحيدة للمخدرات" التي تم تبنيها في مؤتمر الأمم المتحدة في آذار 1961 في نيويورك. وهدفت إلى مكافحة تعاطي المخدرات من خلال تنسيق تدخل دولي لردع تجار المخدرات، والمعاهدة الثانية هي "اتفاقية المؤثرات العقلية" والتي تم اعتمادها في مؤتمر للأمم المتحدة في عام 1971 في فيينا؛ لإنشاء نظام رقابة دولي على المؤثرات العقلية، وفي مؤتمر الأمم المتحدة عام 1988 في فيينا، تم اعتماد المعاهدة الدولية الثالثة لمكافحة المخدرات وهي "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية" ونصت على التدابير العملية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، بما في ذلك من أحكام مكافحة غسل الأموال وتحويل السلائف الكيميائية والتعاون الدولي من خلال عمليات التسليم الخاضعة للرقابة وعمليات النقل الملاحقة قضائيًا.

وقال المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية الدكتور مهند النسور إن أنواع المخدرات وأشكالها تختلف حسب طريقة تصنيفها، فبعضها يصنف على أساس تأثيرها، وبعضها الآخر يصنف على أساس طرق إنتاجها أو حسب لونها، وربما بحسب (الإدمان- النفسي والعضوي)، وتتفاوت أنواع المواد المخدرة بدرجة تأثيرها وطريقة عملها على الجهاز العصبي للإنسان، مثل "الحشيش والماريجوانا، المخدرات المهدئة، المخدرات المنشطة مثل الكوكايين المواد المهلوسة، والمواد المستنشقة العطرية مثل الصمغ، والمسكنات والمهدئات الطبية مثل المورفين.

وأشار النسور إلى أهم البرامج العلاجية مثل دورات تعليمية تركز على حصول المدمن على العلاج الداعم، ومنع الانتكاس، ويمكن تحقيق ذلك في جلسات فردية، أو جماعية أو أسرية، إضافة الى المشورة من مستشار نفسي بشكل منفرد أو مع الأسرة ، أو من طبيب نفسي للمساعدة في مقاومة إغراء الإدمان على المخدرات واستئناف تعاطيها.

- -(بترا)

ن ن/ اح



03/02/2024 17:12:20