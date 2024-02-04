البلقاء التطبيقية: بدء استقبال طلبات التجسير الاثنين

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 3 شباط (بترا)- دعت جامعة البلقاء التطبيقية الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الدورة الشتوية الراغبين بالتجسير في تخصصات الجامعة الى تقديم طلبات الالتحاق في التجسير الموازي الكترونيا من خلال موقع الجامعة الالكتروني اعتبارا من صباح بعد غد الاثنين.

وبخصوص الطلبة الناجحين في الثانوية العامة اشار رئيس الجامعة الدكتور احمد العجلوني الى ان الجامعة أعدت

باقة من تخصصات درجة البكاوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة "الدبلوم المتوسط" تلبي طموحاتهم، داعيا الطلبة الناجحين للالتحاق بالتخصصات التقنية للدبلوم المتوسط حيث ستقوم الجامعة بفتح بوابة القبول للدبلوم المتوسط على البرنامج الموازي اعتبارا من صباح الاثنين.

وأكد ان فرق رسم الساعة المعتمدة بين البرنامج النظامي والبرنامج الموازي لا يزيد على (5) خمسة دنانير وذلك لتشجيع الطلبة الذين لم يحالفهم الحصول على مقعد تنافسي على البرنامج النظامي على الالتحاق في البرامج التي يرغبون بدراستها.

كما دعا العجلوني الطلبة الناجحين وذويهم الى ان يحسنوا اختيارهم في الالتحاق بالتخصصات التقنية التي يحتاجها سوق العمل بشكل كبير.

--(بترا)

أع/ اح

03/02/2024 16:16:41