بريطانيا: نؤيد حق أميركا في الرد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 3 شباط (بترا)- قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن "المملكة المتحدة تدعم حق أميركا في الرد على الهجمات التي تعرضت لها قواعدها في سوريا والعراق".
ووفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية اليوم السبت، قالت الحكومة البريطانية في تعليقها على الضربات الأميركية على مواقع في العراق وسوريا الليلة الماضية، "لن نعلق على العمليات الأميركية، إلا أننا ندين منذ فترة طويلة النشاط الإيراني في المنطقة".
واكد المتحدث باسم الحكومة أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان راسختان ونؤيد حق حليفتنا في الرد على الهجمات".
--(بترا)
رش/ اح
03/02/2024 15:08:50
MENAFN04022024000117011021ID1107807310
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