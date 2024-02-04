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بريطانيا: نؤيد حق أميركا في الرد

2/4/2024 7:11:16 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 3 شباط (بترا)- قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن "المملكة المتحدة تدعم حق أميركا في الرد على الهجمات التي تعرضت لها قواعدها في سوريا والعراق".
ووفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية اليوم السبت، قالت الحكومة البريطانية في تعليقها على الضربات الأميركية على مواقع في العراق وسوريا الليلة الماضية، "لن نعلق على العمليات الأميركية، إلا أننا ندين منذ فترة طويلة النشاط الإيراني في المنطقة".
واكد المتحدث باسم الحكومة أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفتان راسختان ونؤيد حق حليفتنا في الرد على الهجمات".
--(بترا)
رش/ اح
03/02/2024 15:08:50

MENAFN04022024000117011021ID1107807310

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