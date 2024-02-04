الأغذية العالمي: 18 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع الشديد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا) -قال برنامج الأغذية العالمي، إن 18 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع الشديد، مشيرا إلى تلقي أنباء عن تسجيل حالات وفاة بسبب الجوع.

وأكد البيان، الذي نقلته وكالة الأناضول اليوم السبت، "تضاعف عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدات الغذائية خلال العام الماضي"، داعيا أطراف الصراع في البلاد الى السماح بإيصال المساعدات.

وأضاف، إن 70 شاحنة مساعدات في مدينة بورت سودان، و30 شاحنة في العبيد، ما تزال عالقة بسبب استمرار النزاع في البلاد.

وشدد ممثل البرنامج في السودان إيدي رو، على عدم القدرة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين لها، مضيفا أنهم بدأوا يتلقون أنباء عن وفيات بسبب الجوع.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

--(بترا)

رصد/ ي ف/اح

03/02/2024 15:08:32