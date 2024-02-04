المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية يلتقي تايلاند غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 3 شباط (بترا)- يبدأ المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية (إي فوتبول)، غدا الأحد، منافساته في الدور 16 من بطولة كأس آسيا الإلكترونية 2023 المقامة حاليا في قطر، بلقاء منتخب تايلاند.

وجاء تأهل المنتخب إلى الدور 16 في البطولة التي تابع مبارياتها سمو الأمير عمر بن فيصل رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بعد أن حل في المركز الثاني للمجموعة الخامسة بالشراكة مع جمهورية كوريا برصيد 8 نقاط، التي ضمت البحرين المتصدر برصيد 9 نقاط، وماليزيا (5 نقاط) رابعا.

وتضم قائمة المنتخب للبطولة لاعبين أساسيين هم: سيف الدين دبابنة، سامر سبيعات، بالإضافة إلى سارة حدادين كلاعبة احتياط.

وتأتي مشاركة المنتخب في هذه البطولة القارية في إطار حرص الاتحاد الأردني على توحيد الجهود لمواكبة انتشار هذه اللعبة عالميا الآخذة بالتطور من خلال استهداف فئات جديدة من مشجعي ومتابعي كرة القدم.

وأشهر الاتحاد الأردني لكرة القدم، المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية (إي فوتبول)، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد منذ عامين، وتضمنت ورشات عمل بالتعاون مع الاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي، إلى جانب اعتماد نظام التدريبات والمعسكرات لرفد المنتخب بأفضل المواهب.

--(بترا)

خ خ/ ن ح/اح

03/02/2024 14:54:49