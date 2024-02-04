المنتخب الوطني ينهي مشاركته بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- أنهى وفد المنتخب البارالمبي مشاركته في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، التي اختتمت أمس الجمعة في الشارقة بمشاركة 513 رياضياً ورياضية من 12 دولة تنافسوا في 7 ألعاب.

ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية الأردنية اليوم السبت، شاركت البعثة الأردنية البارالمبية بـ 24 لاعباً ولاعبة في 5 ألعاب هي "رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف، كرة الطاولة والريشة الطائرة".

وحصد الميداليات الملونة: عبدالكريم خطاب، ذهبية وزن 97 كغم، برفعه 260 كغم (رقماً عالمياً جديداً)، نبيل مقابلة 3 ذهبيات، 5000 متر (سباق 1500 متر بزمن 4.24 دقيقة لفئة 12، و800 متر)، أحمد الهندي، ذهبية دفع الكرة الحديدية لمسافة (11.22) متر لفئة 34 (المؤهل لبارالمبيك باريس)، وأبي أسعد ذهبية دفع الكرة الحديدية 10.29 متر لفئة 55 وهو رقم مؤهل لبارالمبيك باريس، فاتن عليمات ذهبية كرة الطاولة فردي، محمد جلهم فضية سباق 1500 متر، بزمن 4.36 دقيقة لفئة 13، وفضية لكرة الهدف، وأبي أسعد فضية رمي الرمح ومحمد جلهم فضية سباق 1500 متر، ومصعب الطوالبة الميدالية البرونزية للريشة الطائرة وأنس عنانزة برونزية دفع الكرة الحديدية لمسافة 6.27 متر لفئة 32، ومحمد جلهم برونزية 800 متر ومحمود الحايك برونزية كرة الطاولة فردي.

--(بترا)

س ح/أ أ/اح

03/02/2024 14:51:22