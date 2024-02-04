انتاج: منح الشركات المحلية الأولوية بالعطاءات التقنية يدعم الاقتصاد الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 شباط (بترا)- أكد رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) عيد الصويص، أن منح الشركات المحلية الأولوية في تنفيذ العطاءات التقنية، يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوليد فرص عمل، وزيادة إيرادات الخزينة العامة، ودعم الاستثمار، وتمكين الشركات من النمو والابتكار.

وقال صويص في بيان اليوم السبت، إن هذا النهج يعزز من الناتج المحلي الإجمالي، ويحافظ على حجم العملة الأجنبية ويقوي القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات الأردنية، ويشجع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق الأردني، ما يدل على ثقة الحكومة في القطاع الخاص.

وأكد أن الشركات الأردنية تمتلك قدرات كبيرة لتقديم حلول تقنية مبتكرة، مشيرا إلى أهمية دعم هذه الكفاءات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الذي يعتبر قطاع التكنولوجيا حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية.

وشدد صويص على ضرورة تفعيل الحوار مع الجهات المعنية لضمان الأخذ بعين الاعتبار الخبرات المحلية في المشاريع الوطنية الكبرى، لافتا الى أهمية الابتكار والإبداع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني، وضرورة النظر في الإمكانات المحلية عند اتخاذ قرارات استراتيجية مرتبطة بالتكنولوجيا.

--(بترا)

غ ح/اح

03/02/2024 14:47:11