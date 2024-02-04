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ارتقاء شخصين وجرح اخرين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

2/4/2024 7:11:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 3 شباط (بترا)- ارتقى شخصان وأصيب اخرون بجروح في قصف إسرائيلي فجر اليوم السبت، استهدف بلدة بليزا اللبنانبة المتاخمة للحدود الجنوبية مع الاحتلال اسرائيلي.
وبحسب مصدر امني لبناني، إن شخصين ينتميان لحركة امل قضيا في هذا القصف، مشيرا الى أن الاحتلال قصف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني بقذائف فوسفورية.
--(بترا)
ف ج/ أ أ/اح
03/02/2024 14:29:32

MENAFN04022024000117011021ID1107807304

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