ارتقاء شخصين وجرح اخرين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

ارتقاء شخصين وجرح اخرين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
التاريخ
2/4/2024 7:11:13 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 3 شباط (بترا)- ارتقى شخصان وأصيب اخرون بجروح في قصف إسرائيلي فجر اليوم السبت، استهدف بلدة بليزا اللبنانبة المتاخمة للحدود الجنوبية مع الاحتلال اسرائيلي.
وبحسب مصدر امني لبناني، إن شخصين ينتميان لحركة امل قضيا في هذا القصف، مشيرا الى أن الاحتلال قصف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني بقذائف فوسفورية.
--(بترا)
ف ج/ أ أ/اح
03/02/2024 14:29:32
MENAFN04022024000117011021ID1107807304
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